SON DAKİKA | Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu

Son dakika: 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen isim, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Selçuk Bayraktar Baykar vergi
