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Son dakika: SGK çalışanlarına mesai düzenlemesi: Aylık fazla mesai süresi 100 saate çıkarıldı

30.03.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, SGK çalışanlarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza atıldı. SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, SGK çalışanları nisan-haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alabilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: SGK çalışanlarına mesai düzenlemesi: Aylık fazla mesai süresi 100 saate çıkarıldı

Son dakika haberi: SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. SGK çalışanları, nisan-haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alacak.

NTV'de yer verilen habere göre, düzenlemeyle SGK çalışanları, 3 ay süreyle bütçede belirlenen fazla mesai ücretinin 10 katı kadar fazla mesai ücreti alabilecek.

SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre SGK çalışanları Nisan-Haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alabilecek.

SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti! EYT işlemlerinin hızlandırılması için... SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti! EYT işlemlerinin hızlandırılması için...

AYLIK FAZLA MESAİ ÜCRETİ 5400 LİRAYI BULACAK

Böylece 100 saat fazla mesai süresini dolduran bir çalışanın aylık fazla mesai ücreti 5400 lirayı bulacak. Düzenleme, EYT işlemlerinden kaynaklı yoğunluk nedeniyle yapıldı.

SGK çalışanlarının fazla mesai ücreti, ocak ayında yapılan düzenleme ile 5 katına çıkarılmış ve ayda 50 saat fazla mesai ücreti almalarına imkan sağlanmıştı.

Yeni düzenleme ile saatlik fazla mesai ücretiyle bir ayda yapilabilecek fazla mesai süresi de artırılmış oldu.

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sgk mesai

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