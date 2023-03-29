FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti! EYT işlemlerinin hızlandırılması için...

SON DAKİKA | SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti! EYT işlemlerinin hızlandırılması için...

29.03.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına ödenen fazla mesai ücretinin tutarı artırılacak.

SON DAKİKA | SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti! EYT işlemlerinin hızlandırılması için...

Son dakika haberi: EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai ücreti alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güvenlik korucularının emekli maaşı 7 bin 500 liradan az olmayacak! Bakan Bilgin hayırlı olsun diyerek duyurduGüvenlik korucularının emekli maaşı 7 bin 500 liradan az olmayacak! Bakan Bilgin hayırlı olsun diyerek duyurdu
Asgari ücrete zam bilmecesi! Bakanlıktan açıklama geldiAsgari ücrete zam bilmecesi! Bakanlıktan açıklama geldi
Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyorEmekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor
Anahtar Kelimeler:
sgk

En Çok Okunan Haberler

TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu! ‘Mehmet Aslantuğ teklifimizi kabul etti…’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu! ‘Mehmet Aslantuğ teklifimizi kabul etti…’

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak

İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak

Merkez Bankası'ndan 'altın' kararı!

Merkez Bankası'ndan 'altın' kararı!

'En az 14-15 bin TL'ye...' Asgari ücret 10 bin TL mi oluyor? Çarpıcı sözler

'En az 14-15 bin TL'ye...' Asgari ücret 10 bin TL mi oluyor? Çarpıcı sözler

8.8 milyon kişinin emekli maaşı eşitleniyor

8.8 milyon kişinin emekli maaşı eşitleniyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.