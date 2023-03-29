SON DAKİKA | SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti! EYT işlemlerinin hızlandırılması için...

Son dakika haberi: EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai ücreti alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.

Ayrıntılar geliyor...

