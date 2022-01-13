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Son dakika: SGK yeni düzenlemeleri duyurdu! Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

13.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre...SGK, yeni yıla girmemizle beraber hayatımıza girecek yenilikleri duyurdu. Maaşlar ve emekli ikramiyesiyle ilgili yeni dönem başlıyor. SGK'nın yaptığı duyuruya göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, aylıklarını artık hafta sonunda da çekebilecekler. Bayram ikramiyesi alan emeklilerin ölümü veya durum değişikliğinden dolayı mirasçılarına ya da hak sahiplerine borç çıkartma uygulamasına son verilecek. .İşte SGK'nın duyurduğu yeni düzenlemeler...

Son dakika: SGK yeni düzenlemeleri duyurdu! Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Son dakika: Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ödemelerinde yeni düzenlemeye gidildi. SGK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklileri yeni yıla girmemizle birlikte duyurdu.SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, aylıklarını artık hafta sonunda da çekebilecekler. Bayram ikramiyesi alan emeklilerin ölümü veya durum değişikliğinden dolayı mirasçılarına ya da hak sahiplerine borç çıkartma uygulamasına son verilecek. Ayrıca yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi gibi durum değişikliği halinde ödenen ikramiye geri alınmayacak. Çiftçiler SGK primlerini 2 taksitle ödeyebilecek. İşte tüm detaylar...

HAFTASONU MAAŞLARINI ÇEKEBİLECEKLER

SGK, yığılma olmaması için emekli aylığı ödemelerini ay içinde farklı günlere yayıyor. Emekli Sandığı mensuplarının (4/1-c) aylığı her ayın 1 ila 5’inde; SSK’lıların (4/1-a) aylıkları her ayın 17 ila 26’sında; BAĞ-KUR’luların (4/1-b) aylıkları da her ayın 25 ila 28’inde ödeniyor. Ödeme günleri emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.

Emekli Sandığı’na tabi kamu görevlilerinin emekli aylığı, ödeme günleri hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlasa da bankadaki hesaplarına yatırılıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının ödeme günü cumartesiye rastlarsa ödemeler cuma günü, pazar gününe rastlarsa pazartesi günü yapılıyor. Ödeme günlerinin herhangi birinin cumartesi veya pazar dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde ise SGK’nın belirlediği tarihte ödeme yapılıyor. 2021 yılı sonuna kadar uygulama bu şekildeydi.

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PEŞİN ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK

Mevcut uygulamada, gelir ve aylıklar SGK tarafından belirlenen tarihte peşin olarak ödendikten sonra ödeme yapılan kişinin ölümü veya durum değişikliği halinde geri alınmıyor.

Bayram ikramiyeleri normalde bayramın içinde bulunduğu ayda ödeniyor. Ancak, bazı yıllarda ikramiye ödeme tarihi, bayramın içinde bulunduğu aydan önceki aya alınabiliyor. Ödeme tarihinin öne çekildiği dönemde bayram ikramiyesi verildikten sonra kişinin ölümü veya örneğin yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi gibi durum değişikliği halinde ikramiye geri alınıyordu. Yeni yıldan itibaren bu uygulamaya da son verilecek. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi hiçbir şekilde geri alınmayacak.

ÇİFTÇİLER SGK PRİMLERİNİ YILDA 2 TAKSİTTE ÖDEYEBİLECEK

Tarım BAĞ-KUR’luları ile ek – 5. madde kapsamında sigorta primini kendileri ödeyen tarım işçilerine primlerini ocak ve temmuz ayında yılda 2 taksitle ödeme hakkı getirildi. Uygulama 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılması gereken ödemeler için başlayacak.

Söz konusu grupta yer alan sigortalılar, ocak – haziran dönemine ait sosyal güvenlik primlerini temmuz ayının içinde, temmuz – aralık dönemine ait sosyal güvenlik primlerini de ocak ayının içinde ödeyecekler. Son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ödemeler ilk iş gününde yapılabilecek.

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RAPOR PARASINI NASIL ALACAKLAR?

Sigorta primini kendileri ödeyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi, hastalandıklarında geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) alabilmeleri için prim borçlarının bulunmaması gerekiyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için son bir yılda 30 gün, geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için de 90 gün prim ödeme koşulu aranıyor.

Prim ödemeleri bundan böyle 6 ayda bir yapılacağı için son 6 aylık döneme ait primler borç olarak kabul edilmeyecek. Örneğin, mart ayında hastalanan bir tarım sigortalısı, bu yılın ocak – şubat ayına ait primler ödenmediği halde rapor parası alabilecek.

Ancak, gerek sağlık hizmetlerinde aranan 30 günlük, gerekse rapor parası için aranan 90 gün prim ödeme süresine, primi ödenmemiş son 6 ay dahil edilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı sgk
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