SON DAKİKA | Sıfır otomobilde matrah heyecanı! 100 bin TL birden düşecek, işte adım adım sıfır otomobilde matrah hesabı...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği haberi açıkladı. Otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Nebati, uygulamanın 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. Hangi araçta ne kadar indirim olacağı ortaya çıkarken otomotiv sektöründeki diğer sorunlarla ilgili de adımlar atılması bekleniyor. İşte son dakika matrah düzenlemesinin ayrıntıları...

BAZI ARAÇLARDAN DAHA AZ ÖTV ALINACAK

Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak.

426 BİN TL'YE DÜŞECEK

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre indirimle ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin liraya yükselirse, yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin liralık fiyatı 426 bin liraya inecek.

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ile görüşmesinde otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini bildirdi.

OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Bakan Nebati'ye matrah güncellemesi talebini ilettiklerini belirterek, "Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Bakanımıza aktardık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını, en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler" dedi.

İŞTE ADIM ADIM MATRAH HESABI

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır.

Yüze 80'lik ÖTV dilimindeki aracın fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 500 bin, yüzde 70'de 472 bin, yüzde 60'ta 444 bin ve yüzde 50'de ise 415 bin TL olacak.Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur. Burada matrah indirimi otomobilin herhangi bir vergi olmadan çıplak fiyatını temsil ediyor.

Güncel matrah limitleri: 120 bin TL'ye kadar yüzde 45, 120 bin 150 bin TL arası yüzde 50, 150 bin 175 bin arası yüzde 60, 175 bin 200 bin arası yüzde 70 ve 200 bin TL üzeri yüzde 80. Motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır araçlar için geçerlidir.Vergi öncesi fiyatları ifade eder

EN SON DEĞİŞİKLİK OCAK'TA YAPILMIŞTI

Otomobilde ÖTV değişikliği en son ocakta yapılmıştı. Böylece, değişiklik öncesinde yüzde 80 ÖTV diliminin alt sınırında yer alan modellerin bazıları yüzde 10 kadar fiyat indirimi yaşayarak yüzde 70 ve yüzde 60 ÖTV dilimine geçmişti.

Normalde yüzde 122.9 artması gereken MTV'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak bu oranı daha az artırması bekleniyor.

