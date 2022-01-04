Son dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam! En ucuz, en pahalı sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarında son durum...

Son dakika haberi... 2022'nin ilk günlerine girilirken elektrik, doğal gaz ve akaryakıt artışlarından sonra sigara ve alkol ürünlerinde de ÖTV oranı yüzde 47.4 oranında arttırıldı.ÖTV zammı ile beraber sigara fiyatları da değişkenlik gösterdi. En ucuz sigaranın fiyatı 22 TL'nin üzerine çıktı. Peki sigara zammı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

ÖTV YÜZDE 47,4 ARTMIŞTI

TÜİK’in dün enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı da belli olmuştu.

Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV’ye yüzde 47,4 oranında zam yaptı.

2021 ARALIK AYININ BAŞLARINDA ZAMLANMIŞTI

2021 Aralık ayının başlarında da sigara fiyatları yüzde 10,5 ila yüzde 12,9 aralığında zamlanmıştı.

TÜRKİYE TEKEL BAYİLER PLATFORMU BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 4 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki 21,50 TL olan sigara, 25,50 TL'ye yükseldi.

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARINA BÜYÜK ZAM! EN DÜŞÜK SİGARA NE KADAR?

ÖTV'de yapılan zammın ardından asgari maktu vergi paket başına 9.77'den 14.39'a çıkacak. Yani eğer bu ÖTV oranının tamamı yansıtılırsa bir paket sigara bundan sonra en az 22.85 TL'ye satılacak.

TÜRKİYE TEKEL BAYİLER PLATFORMU BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 4 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki 21,50 TL olan sigara, 25,50 TL'ye yükseldi.

1 PAKET SİGARANIN ASGARİ VERGİSİ 14,39 LİRA

Sigarada ÖTV, alkollü içkiden farklı olarak hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor. 1 adet sigarada 0,48 lira olan asgari maktu vergi, 0,7197 liraya çıkarken, maktu vergi tutarı da 0,48 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı ise 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmiş oldu. Bir başka ifade ile sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun 1 paket sigaradan 14,39 lira vergi alınacak ve bir paket sigaranın vergisi de 4,63 lira artırılmış oldu.

Sigarada yürürlükteki vergi oranı yüzde 63 seviyesinde ve sigara üreticilerinin satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında bir vergi hesaplanıyor ve bu tutara paket başına 0,71 lira maktu vergi ekleniyor. Bu yöntemle bulunan miktar 14 lira 39 kuruş olarak hesaplanan asgari maktu vergi tutarından az olamıyor.

SİGARADA 5 LİRALIK FİYAT ARTIŞI İHTİYACI DOĞDU

Öte yandan yapılan yeni düzenlemeyle yani vergide yaşanan artışla birlikte halen satılan 1 paket sigaradaki vergi payının yüzde 81’den yüzde 96’ya yükseldiği hesaplandı. Hatta bazı ürünler için bu oranın yüzde 100’ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Kaynaklara göre bu artışla birlikte sigara fiyatında ortalama 5 liraya kadar artış yapılması ihtiyacı doğdu.

Enflasyon sepetinde yüzde 4,57 ağırlığı olan sigarada her 1 liralık fiyat artışının yıl sonu enflasyon seviyesini 0,25 puan yukarı taşıyacağı kaydediliyor.



