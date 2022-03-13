Son dakika: Sigaraya 2 lira zam! Sosyal medyadan duyurdu, en düşük sigara fiyatı 23,50 TL oldu

Son dakika: Sigaraya yeni zam haberi tiryakileri üzecek cinsten. Son aylarda tütün ve tütün ürünlerine yapılan zamların bir yenisi de bugün gerçekleşti. Philip Morris grubuna zam yapıldı.

SON DAKİKA | SİGARA ZAMMI! SİGARA PAKETİ FİYATI 2 TL ARTTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı listeye göre; Philip Morris grubu, sigaraya 2 lira zam yaptı.

Sosyal medya hesabından son güncel sigara fiyatlarını açıklayan Dündar'ın paylaştığı listeye göre Philip Morris grubunda en ucuz sigara 23,50 TL oldu





