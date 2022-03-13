Son dakika: Sigaraya 2 lira zam! Sosyal medyadan duyurdu, en düşük sigara fiyatı 23,50 TL oldu

Son dakika: Sigaraya yeni zam haberi tiryakileri üzecek cinsten. Son aylarda tütün ve tütün ürünlerine yapılan zamların bir yenisi de bugün gerçekleşti. Philip Morris grubuna zam yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı listeye göre; Philip Morris grubu, sigaraya 2 lira zam yaptı.
Sosyal medya hesabından son güncel sigara fiyatlarını açıklayan Dündar'ın paylaştığı listeye göre Philip Morris grubunda en ucuz sigara 23,50 TL oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum