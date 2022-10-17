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SON DAKİKA | Bir sigara grubuna daha zam! Tüm sigara gruplarına zam geldi... İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları

17.10.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA | Sigaraya yeni zam geldiği açıklandı. Gelişmeyi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Gelen son zamla birlikte bütün sigara gruplarına zam gelmiş oldu. Peki, sigarada zamlı fiyatlar nasıl? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika sigara zammı haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bir sigara grubuna daha zam! Tüm sigara gruplarına zam geldi... İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları

SON DAKİKA | Bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de başka bir sigara grubuna zam yapılmıştı. Son haberle birlikte bütün sigara gruplarına zam yapılmış oldu. Peki, son gelen zamların ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika sigara zammı haberinin detayları...

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM

Sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandı. Son zamla birlikte bütün sigara gruplarına zam gelmiş oldu. En yüksek sigara fiyatı 33,5 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 24 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 25 TL, 26 TL, 27 TL, 28 TL, 29 TL, 30 TL, 31 TL,32 TL, 32,50 TL ve 33 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
sigara Zam
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