Son Dakika: SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye tarihleri belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 6 Mayıs itibari ile verileceğini açıkladı.

EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek.



SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.



Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 3, 2021



