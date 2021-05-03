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Son Dakika: SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye tarihleri belli oldu!

03.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesinin ödenme tarihi belli oldu.

Son Dakika: SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye tarihleri belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 6 Mayıs itibari ile verileceğini açıkladı.

EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum." dedi.


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Okuyucu Yorumları 13 yorum
fazlasıyla aldılar verseler ne olacak
hadi gözleri aydın bizde beş parasız evde yatiyoruz
Hayırlı olsun.

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