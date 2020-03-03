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Son dakika... Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında, enflasyon yüzde 0,35 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12,37 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,35; yıllık bazda ise yüzde 12,37 artış kaydetti.

Piyasalarda enflasyonun aylık bazda 0,65 civarında artması bekleniyordu.

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Yıllık en düşük artış yüzde 2,27 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,98 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,01 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

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Aylık en yüksek azalış yüzde 4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,38 ile ulaştırma ve yüzde 0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,03 ile sağlık ve yüzde 0,86 ile eğitim oldu.

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Şubat 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 11,10 arttı, aylık değişmedi

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,08 artış gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon,

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