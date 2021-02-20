FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Son Dakika: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2021 10:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını bildirdi.

Son Dakika: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı.

TARİH 31 MART'A KADAR UZATILMIŞTI

Gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayanlara yönelik e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 31 Mart 2021'e uzatılmıştı.

Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
2021 engellilerin aylığı arttı!2021 engellilerin aylığı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu
İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu
Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı
Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı
ABD Hazine Bakanı'ndan flaş 'kripto para' açıklaması!
ABD Hazine Bakanı'ndan flaş 'kripto para' açıklaması!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu
Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Gram altın için çarpıcı 395 TL uyarısı!
Gram altın için çarpıcı 395 TL uyarısı!
Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir
Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir
Alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: 1 kuruşun cezası 5 bin TL
Alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: 1 kuruşun cezası 5 bin TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
Şubat kira artış oranı 2021! Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir? İşte kira artışı hesaplama
Şubat kira artışı ne kadar?
2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
İşte altının son fiyatı... 20 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı
Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.