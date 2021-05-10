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  4. Son Dakika! TBMM'ye sunuldu: 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi!

Son Dakika! TBMM'ye sunuldu: 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi!

10.05.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti yeni ekonomi paketini Meclise sundu. Buna göre 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Emeklilik hizmeti veren kuruluşlarındaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımına imkan sağlanacak.

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların BES kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
BES
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
para yok para para. hey gidi parasızlık hükümete neler yaptırıyorsun sen.
Lan varya halkın, nasıl parasını alacaklarını şaşırdılar
zorla bes e dahil ederek kaynak yaratmaya çalışıyorsunuz insanlar dahil oldu çıktı kademeli olarak tekrar tekrar sisteme dahil etmek nedir yaaa

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