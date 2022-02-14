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SON DAKİKA| Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı yürürlüğe girdi! Bakan Muş duyurdu, 81 ilde denetim (HANGİ ÜRÜNLERDE KDV İNDİRİMİ GEÇERLİ?)

14.02.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KDV müjdesiyle ile ilgili olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı yürürlüğe girdi! Bakan Muş duyurdu, 81 ilde denetim (HANGİ ÜRÜNLERDE KDV İNDİRİMİ GEÇERLİ?)

Son dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi günü duyurduğu KDV müjdesi, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV indirimiyle ilgili olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş "81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı cumartesi günkü toplantıda temel gıda ürünleriyle ilgili KDV müjdesini duyurdu. Artan fiyatlar ve enflasyon karşısında her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiğini söyledi.

Son Dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında değişiklik yapacak imzayı attık, hayırlı olsun. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünya, emtia fiyatlarındaki yükselişin sancılarını yüksek enflasyon olarak yaşamaktadır. Türkiye de bu dalgalanmalardan etkilenmektedir. Açıkladığımız paketle kur dalgalanmasının önüne geçerek, istikrara kavuşturduk."

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HANGİ GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ GEÇERLİ?

KDV indirimleri, pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Listede, "Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, kon serveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları" da yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler ise kapsamda bulunmuyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, "'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, BAKAN MUŞ'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün yürürlüğe giren KDV düzenlemesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz.

81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız.

Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın."


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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