Son dakika | Temel ihtiyaç ürünlerindeki indirim sonrası etiketler yine değişecek! Et fiyatları için Tarım Kredi'den açıklama geldi

Son dakika: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası indirimli satışlar dün itibarıyla başladı. İndirim haberi sonrası yurdun dört bir yanındaki bin 400'e yakın markette sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Temel ihtiyaç maddelerini uygun fiyatlardan almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle yer yer küçük çaplı izdihamların yaşandı.

İndirimli fiyatlardan bazı vatandaşlar memnun olmazken bazı vatandaşların da yüzleri güldü. Gün boyu boşalan reyonlar, depolardan gelen yeni ürünlerle desteklendi. Dün uygulanmaya başlayan fiyatlardaki düşüşler bölgelere göre farklılık gösterirken, fiyatlardaki indirim oranı yüzde 30'lara ulaştı.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar oldu:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

HANGİ ÜRÜNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ? TAVUK, BALIK, PEYNİR, YAĞ...

Dün marketlerin açılması ile birlikte etiketler değişti. 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya düştüğü görüldü. Vakumlu 500 gram siyah zeytin 27,95 liraya, salamura siyah zeytin 13,75 liraya düştü. Yarım yağlı beyaz peynir 69,90, tam yağlı beyaz peynir de 72,90 lira oldu. 2 litrelik Ayçiçek yağı 64,50 liraya, bir litreliği ise 33,50 liraya düştü. Siyah çay şu an da yeni fiyatları ile 59 liradan satışa sunuluyor. Zeytinyağında ise düşüş 54,90 lirayı buldu. Balın yarım kilosu 37 liradan satılıyor. Şekerin kilosu ise 17 liradan alıcıya ulaştırılıyor. Diğer ürünlere ise etap etap indirim yapılacağı ifade ediliyor.

GÖZLER ZİNCİR MARKETLERDE

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine yansıyan yüzde 30'a varan indirimli fiyatların ardından, zincir marketlerde de indirim uygulanması bekleniyor.

NEBATİ: ZİNCİR MARKETLER TARAFINDAN DA TAKİP EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

ET FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Temel tüketim maddelerinin ardından yeni bir indirim haberi geldi. Et fiyatlarında yüzde 35'i bulması beklenen indirim için geri sayıma geçildi. Et indirimi için Tarım Kredi'den açıklama geldi.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak."