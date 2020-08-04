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Son dakika...Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 arttı.

Son dakika...Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

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YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 5,81 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası ve yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler,yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 14,17 ile sağlık oldu.

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AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 3,48 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,44 ile ulaştırma, yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 2,38 ile ev eşyası oldu

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Temmuz 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK 10,49 AYLIK YÜZDE 0,71 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

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