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SON DAKİKA TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI: Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

07.07.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammıyla ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltildi. Açıklamanın ardından gözler emekli maaşı zammına çevrildi. Konuya dair bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

SON DAKİKA TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI: Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı temmuz zammı ile ilgili aramalar hız kazandı. Memur ve emekli maaşı zammı için milyonlarca vatandaşın gözü gelecek zam açıklamasına çevrilmişti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran enflasyonuyla birlikte, memur ve emekli zammını belirlemede etken olan 6 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Kullanıcılar, emekli maaşlarını ne kadar olduğunu, toplamda ne kadar zam aldıklarını araştırıyorlar. İşte temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli zammı ve taban aylığı 7500 TL altında kalan emeklilere zam gelip gelmeyeceği ile ayrıntılar milyonlarca emekli tarafından merak edildi. Açıklanan son dakika bilgisine göre memur, işçi ve Bağkur emeklileri toplamda yüzde 25 zam alacak.

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Bu orandan EYT’liler yararlanamayacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19,77 artış sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olanlar temmuz ayından sonra 7500 lira almaya devam edecek.

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2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil

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AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 25

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55


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