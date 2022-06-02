FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Mayıs ayı ihracatında rekor

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Mayıs ayı ihracatında rekor

02.06.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında ihracat rekoru kırıldı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı.

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Mayıs ayı ihracatında rekor

Son dakika: Mayıs ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatı oldu.

AYRINTILAR GELİYOR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yumurta sektörüne soruşturmaYumurta sektörüne soruşturma
Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam dahaDepoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha
Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

Banka kredilerine şikayet yağıyor! BDDK açıkladı…

Banka kredilerine şikayet yağıyor! BDDK açıkladı…

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Okyanusun ortasında doğum yaptı! Kocası elekle destek oldu

Okyanusun ortasında doğum yaptı! Kocası elekle destek oldu

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.