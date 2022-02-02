Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Ocak ayı ihracatında rekor

Yılın ilk ayında ihracat yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ocak ayı ihracatında tüm zamanların en yüksek rakamı" elde edildiğini söyledi.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan sektör 2,23 milyar dolar ile otomotiv olurken kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 30'luk artışla 2,14 milyar dolar oldu.

Ocak ayında yıllık bazda ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 54'lük artış ve 1,63 milyar dolar ile çelik sektörü oldu.

Ocak ayında 1.516 firma ilk kez ihracat yaparken bu firmaların toplam ihracata katkısı 85,4 milyon dolar olarak açıklandı.

İthalat ocak ayında 28 milyar olarak gerçekleşirken, dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

