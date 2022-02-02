FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Ocak ayı ihracatında rekor

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Ocak ayı ihracatında rekor

02.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ocak ayında ihracat rekoru kırıldı. İhracat yüzde 17,3 artışla 17,6 milyar dolar oldu. İthalat ocak ayında 28 milyar olarak gerçekleşirken, dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Ocak ayı ihracatında rekor

Yılın ilk ayında ihracat yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ocak ayı ihracatında tüm zamanların en yüksek rakamı" elde edildiğini söyledi.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan sektör 2,23 milyar dolar ile otomotiv olurken kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 30'luk artışla 2,14 milyar dolar oldu.

Ocak ayında yıllık bazda ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 54'lük artış ve 1,63 milyar dolar ile çelik sektörü oldu.

Ocak ayında 1.516 firma ilk kez ihracat yaparken bu firmaların toplam ihracata katkısı 85,4 milyon dolar olarak açıklandı.

İthalat ocak ayında 28 milyar olarak gerçekleşirken, dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyinVatandaşa önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin
Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?
109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Erdoğan imzaladı! O faizler değişti

Erdoğan imzaladı! O faizler değişti

Son dakika: Gram altın fiyatında radara alınacak seviye! Bu eşik aşılırsa...

Son dakika: Gram altın fiyatında radara alınacak seviye! Bu eşik aşılırsa...

Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor!

Üretici ile market fiyatı arasındaki fark giderek artıyor!

Son dakika: İndirimli ürün satışlarında fırsatçılığa son! Bakanlık harekete geçti, en düşük fiyata göre...

Son dakika: İndirimli ürün satışlarında fırsatçılığa son! Bakanlık harekete geçti, en düşük fiyata göre...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.