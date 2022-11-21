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Son dakika TOKİ kura tarihleri 2022: TOKİ 7 il için duyurdu: Takvim belli oldu! Tam 9 bin 132 konut…

21.11.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihleri ucuz ev fırsatını yakalamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Sosyal Konut Projesi'nde yeni TOKİ kura tarihleri belli oldu. Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesinde 7 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri duyuruldu. İşte açıklanan takvimdeki yeni iller ile tarih ve konut sayısına ilişkin haberin detayları…

Son dakika TOKİ kura tarihleri 2022: TOKİ 7 il için duyurdu: Takvim belli oldu! Tam 9 bin 132 konut…

Son dakika haberleri… Ucuz ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin haftalık kura çekimi takvimini paylaştı.

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TOKİ kura çekimi bu hafta 7 ilde başlıyor. 21-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da toplam 9 bin 132 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

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Bugün itibariyle Erzincan'da başlayacak olan haftalık kura çekilişi 27 Kasım'a kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

  • 21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1037 konut
  • 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  • 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1284 konut
  • 24 Kasım Perşembe: Elazığ 397 konut - Adıyaman bin 570 konut
  • 25 Kasım Cumartesi: Adıyaman bin 80 konut
  • 26-27 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 3 bin 514 konut


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