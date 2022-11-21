Son dakika TOKİ kura tarihleri 2022: TOKİ 7 il için duyurdu: Takvim belli oldu! Tam 9 bin 132 konut…

Son dakika haberleri… Ucuz ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin haftalık kura çekimi takvimini paylaştı.

TOKİ kura çekimi bu hafta 7 ilde başlıyor. 21-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da toplam 9 bin 132 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

Bugün itibariyle Erzincan'da başlayacak olan haftalık kura çekilişi 27 Kasım'a kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1037 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1284 konut

24 Kasım Perşembe: Elazığ 397 konut - Adıyaman bin 570 konut

25 Kasım Cumartesi: Adıyaman bin 80 konut

26-27 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 3 bin 514 konut



