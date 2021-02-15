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Son Dakika: TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alındı (Muhammed Cahit Şirin kimdir?)

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.02.2021 12:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alındı.

Son Dakika: TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alındı (Muhammed Cahit Şirin kimdir?)

Görevden alınan Muhammed Cahit Şirin'in yerine başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

MUHAMMET CAHİT ŞİRİN KİMDİR?

1984 yılında İstanbul’da doğan Muhammed Cahit ŞİRİN, ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. 2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nda göreve başlayan Muhammed Cahit ŞİRİN, en son başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir. Muhammed Cahit ŞİRİN iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

tuık

1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 yılında Merkez teşkilat bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı'nda uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babası.

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