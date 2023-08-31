SON DAKİKA: TÜİK duyurdu: İşte Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme rakamları

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyrek döneminde yüzde 4,0 büyüme göstermişti. İkinci çeyrekte ise yüzde 3,8 büyüdü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,0 arttı.

İkinci çeyrekte; sanayi yüzde 2,6 küçüldü; hizmetler yüzde 6,4 büyüdü. Nihai tüketim harcamaları yüzde 15,6 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3 ve yatırımlar yüzde 5,1 arttı. İkinci çeyrekte; mal ve hizmet ithalatı yüzde 20,3 arttı, ihracat yüzde 9 azaldı. Hanehalkı tüketimi büyümeye 10,7 puan katkı yaptı. Büyümeyi; net ihracat 6,3 puan ve stok değişimi 2,6 puan aşağı çekti.

Bu arada yılın ilk çeyreği için yüzde 4 olarak açıklanan büyüme verisi de yüzde 3,9'a revize edildi.

Ekonomistlerin 2023 yılı ikinci çeyrek dönemi için GSYH'ye ilişkin yıllık medyan tahmini yüzde 3,4, ortalama tahmin ise yüzde 3,5 büyüme yönünde oluşmuştu.

BÜYÜME RAKAMLARI İÇİN BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, bugün açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi.

Şimşek, "Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır." diye konuştu.

Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

"TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olmuştur.

Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir.

Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken; güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürmüştür. Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır.

Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır.

Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır.

İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz.

Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır.

Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir."



