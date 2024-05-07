Son dakika | "Ey Mehmet Şimşek" diyerek yüklendi! Özgür Özel'den çok konuşulacak KDV iddiası... Bahçeli görüşmesinde 'asgari ücret' detayı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz haftadan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti eş genel başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu ve son olarak da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun görüşme trafiğinin ardından partisinin TBMM grup toplantısında çarpıcı mesajlar verdi. Özel, 26 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek 'Büyük Emekli Mitingi' için davette bulundu.

ADALET BAKAN YARDIMCISINA SERT SÖZLER: SEYYAR GİYOTİNDİR!

Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan mesajları şöyle:

Deniz Gezmiş'in yolundan gidip Filistin'e sahip çıkan, Özgür Özel'in şahsı değil, CHP üyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir.

Bir ülkede tam demokrasi olması ancak basın özgürlüğünün olmasıyla mümkündür. Geçtiğimiz hafta Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanırken değerli gazeteci Barış Terkoğlu'na 2 yıl hapis cezası verildi. Ne çekti bu Barış'lar, ne çekti! FETÖ yargıya egemendi, ceza alıyorlardı. Güya yargı FETÖ'den temizlendi, yine aynı gerekçelerle ceza alıyorlar. Terkoğlu'nun Şikayetçisi Akın Gürlek seyyar giyotindir, adaletin katilidir, Türkiye Cumhuriyeti'nde sipariş kararlarla mahkeme mahkeme gezdirilip adaletin giyotini olan biri şimdi Adalet Bakan Yardımcısıdır ve halen gazetecilerle uğraşıyor.

1 MAYIS'TA ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli tarihi hazinelerinden biri olan surların önüne İstanbul'a yıllar önce su taşıyan tarihi kemerlerin önüne, aralarına TOMA'lar, önüne polisimizi dizerek orayı bir utanç duvarı haline getirdiler. Bu utanç duvarı maalesef tarihe geçti. O gün birileri Anayasa'ya uymadı. 49 yurttaşımız, evladımız 1 Mayıs günü orada yaşananlar üzerine önce gözaltına alındı ve tutuklandı.

"YENİ KDV ARTIŞLARI YAPILACAK"

Emeklimize ve emekçimize yapılan zulmün altını çiziyoruz. Ekmeği fırından alırsanız KDV'si %1 ama pastaneden alırsanız %10'a çıkardılar. Ayranı marketten alırsanız KDV'si %1 ama tost büfesinden alırsanız %10. Liste oyunlarıyla yeni KDV artışları yapacaklar. Mehmet Şimşek vatandaşın cebine yeniden el atmak üzere.

26 Mayıs Pazar günü Ankara'daki 'Büyük Emekli Mitingi'ne davet ediyorum. Örgütlerimizle orada, emeklilerimizin yanında olacağız.

MEHMET ŞİMŞEK'E SESLENDİ: ŞU GULYABANİYİ BİRAZ DA ZENGİNLERE GÖTÜR KARDEŞİM!

Mehmet Şimşek yüksek enflasyonla maaşları kemirterek enflasyonu düşürecek bir yöntem arıyor. Krize tuhaf yöntemlerle çare arıyor. Bir zamanlar "Biz IMF'i bitirdik, IMF programlarını sonlandırdık" diyenler şimdi IMF'in yap dediklerinin hepsini vatandaşa kendi kendilerine yapıyorlar. IMF'in hayaleti dolaşıyor. Ey Mehmet Şimşek, IMF'in hayaleti hep yoksulun üzerinde dolaşıyor, şu gulyabaniyi biraz da zenginlere götür be kardeşim!

'SİNAN ATEŞ' İDDİANAMESİ

Bu iddianame iade edilmeli, kabul edilmemeli.

Sanki öğretmenin kusuru varmış ya da sanki kendi dahli yokmuş gibi 'atanamayan öğretmenler' diyorlar. Mülakatsız alım sözü verdiler, seçim bildirgesine yazdılar, bu vaatle oy topladılar, şimdi 'Mülakatı kaldırmayız' diyor.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Bugün Sayın Bahçeli'den dün talep ettiğimiz randevumuz saatler içinde kabul edildi, 1 gün sonra bizi karşıladılar. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP üyelerine teşekkür ediyorum. Kendileriyle gayet olumlu, verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeden sonra ortak bir açıklama yoksa görüşme taraflardan kendi ifadelerini paylaşabilecekleri ancak verilen cevapları paylaşmayacakları bir anlayışla sürmelidir. Erdoğan görüşmesinde "Efendim gizli kapaklı ne konuştunuz..."

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINI KONUŞTUK"

Sayın Bahçeli ile dış politikayı nasıl gördüğümüzü konuştuk. Asgari ücrete zam talebini konuştuk. Temmuzda zam yapılması gerektiğini konuştuk.