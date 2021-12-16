Son dakika: Tüm Türkiye bekliyordu asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklıyor

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında yeni asgari ücret rakamlarını açıklıyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan 2022 asgari ücret resmen belli oluyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda yapılan ankette çalışan kesimin beklentisi 3700 - 4000 arasında olurken işverenin beklentisinin ise 3 bin 500 olduğu açıklanmıştı.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunuyor. Asgari ücret dakikalar içinde belli olacak!

TÜRK İŞ VE TİSK'TEN İLK AÇIKLAMA

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın toplantı sonrası, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandığını aktardı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Çalışmalarımızı tamamladık. Bugün nihai kararımızı verdik. Biz de bu süreç içerisinde özellikle katkılarından dolayı iki tarafa da teşekkür ediyoruz. Yapıcı tavırlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Asgari ücret sürecinde katkısı olan bütün kurul üyelerine, sendikalarını tebrik etmek istiyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza kararımızı takdim ettim. Kendilerinin de manevi desteğini hissettik hep. Bu vesileyle kendilerine saygımı sunuyorum.

TİSK Başkanı Özgür Akkol:

Uzun süren bir görüşme süreci. Her iki taraf da en iyisini yapmak için görüşüyor. Bu sene daha zor ve uzundu. Karar herkes için hayırlı olur.

Cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar attık.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları, sizleri selamlıyorum.

Nasıl bu yıl aralık ayının başında asgari ücret çalışmalarına başladıysak, önümüzdeki yıl da bu tarihte çalışmalara başlayacağız ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

Komisyon asgari ücretin 4 bin üzeri olması yönünde görüş bildirmiştir.

