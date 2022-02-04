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Son dakika: Türk Hava Yolları bin kişiyi alacak! İşte aranan şartlar

04.02.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları (THY), 1000 kabin memuru istihdamı için ilan yayımladı. Peki bin kabin memuru alımı şartları ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Türk Hava Yolları bin kişiyi alacak! İşte aranan şartlar

Uluslararası hava yolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde tüm personelinin istihdamını korumayı başaran THY, ay yıldızlı bayrağı daha güçlü dalgalandırmak için 1000 yeni kabin memuru istihdam edecek.

Halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını icra eden THY, ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirket olarak salgında önceliklerinin hiçbir çalışma arkadaşından kopmadan aileyi koruyarak bu dönemi atlatmak olduğunu belirtti.

Bolat, "Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performansla bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliğiyle karşılayacak 1000 yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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KADIN ADAYLAR BAŞVURABİLECEK

THY'nin resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden açılan ilana, 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002'de doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresinden ulaşılabilecek.(AA)

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