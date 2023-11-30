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  4. SON DAKİKA | 2024 asgari ücret zammı için alınan karara Türk-İş'ten tepki! "Hiç olmasın zam da yapmayın" dedi, memur maaşı için sözleri dikkat çekti

SON DAKİKA | 2024 asgari ücret zammı için alınan karara Türk-İş'ten tepki! "Hiç olmasın zam da yapmayın" dedi, memur maaşı için sözleri dikkat çekti

30.11.2023 11:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 24. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Aralık ayında başlayacak asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi dikkat çeken ifadeler kullanan Atalay, 2024 yılında 1 defa zam yapılması kararına tepki gösterdi. "Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin" diyen Atalay, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu."

SON DAKİKA | 2024 asgari ücret zammı için alınan karara Türk-İş'ten tepki! "Hiç olmasın zam da yapmayın" dedi, memur maaşı için sözleri dikkat çekti

Son dakika: Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Türk-İş 24. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Taşeron sorunun ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini belirten Atalay, "Çok alandan çok, az alandan az vergi alın. Yoksullukta değil, refahta birleşelim" dedi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulunan Atalay "Sermayeyle kol kola yürüyen sendikalar var. Ben asgari ücrete 'az' dedim diye beni mahkemeye veren sendikalar var." dedi. Aralık ayında başlayacak zam görüşmelerine de değinen Atalay, "Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin" diyerek tepki gösterdi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları şöyle:

'MEMUR SENDİKALARINA SİTEM

  • Memur sendikaları çıkıyor, 'İşçiye fazla verdiniz. Bize de verin" diyor. Memur da biziz. Böyle söylenmesini doğru bulmuyorum. Çok alandan çok, az alandan az vergi alın. Yoksullukta değil, refahta birleşelim. Şu ülkenin gündemin taşeronluğu çıkarın. Bu işi takip etmeye sonuna kadar devam edeceğim.

  • Yıllar önce 2 yıl stajım sayıldı, bugün neden sayılmıyor? Staj mağdurlarının sorunlarının çözülmesi gerekiyor.

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"MECLİS'TE BİR TANE İŞÇİ KÖKENLİ VEKİL YOK"

  • Bu ülkede sermaye hep güçlü. Sermaye siyasetle yol yürüyor. İmkanları var, gazeteleri var, televizyonları var. Meclis'te bir tane işçi kökenli vekil yok. Bizler aynı yere bakacağız aynı eli sıkacağız.

  • Şimdi yerel seçim var. Önceki seçimleri kazandılar. 23 yıllık iktidar yürüyerek seçimi kazandı. Bizler işçiyle yol yürüyeceğiz. Sendikacı oturmasına kalkmasına dikkat edecek, aldığına verdiğine dikkat edecek.

  • Bu sermaye güçten anlıyor. İşçiyi aşağılayan işverenler var. 'Mal benim işçinin anası olur patronu olur ne sendikası' diyor. Kaptı kaçtı, sonradan zengin olan işverenler var.

"ASGARİ ÜCRETE 'AZ' DEDİM DİYE BENİ MAHKEMEYE VERDİLER"

  • Bunlarla kol kola yürüyen sendikalar var. Ben asgari ücrete 'az' dedim diye beni mahkemeye veren sendikalar var.

"BAŞLANGIÇ ÜCRETİ OLAN ASGARİ ÜCRET, GEÇİM ÜCRETİ OLDU"

  • Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin.

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"CAMBAZ OLSANIZ BU PARAYLA GEÇİNEMEZSİNİZ"

  • O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL'yle bir hafta geçinemezsiniz ya. Burada ne söylediysem orada da aynısını söylerim.

  • Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Bizim için fark etmiyor. Onlar da komşularımız, arkadaşlarımız. Başlarını aşağı eğme lüksümüz yok.

  • Ülkeyi yönetenlere bizi görmemezlikten gelmeyin diyorum. Bizi yok saymayın. 3 gün sonra oturduğunuz koltuklarda işçiler oturur.Bazı bürokratlar ben devletin sahibiyim zannediyor. Herkes için geçici bu iş.
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