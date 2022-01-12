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  4. SON DAKİKA | Türk Metal Sendikası ile MESS arasında toplu iş sözleşmesi! İşçi maaşlarına yüzde 27.44'lük zam anlaşmasını Pevrul Kavlak "Tarih yazdık" diye duyurdu

SON DAKİKA | Türk Metal Sendikası ile MESS arasında toplu iş sözleşmesi! İşçi maaşlarına yüzde 27.44'lük zam anlaşmasını Pevrul Kavlak "Tarih yazdık" diye duyurdu

12.01.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İmzalanan anlaşmayla birlikte işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. Sözleşmeyle birlikte çalışma saati ücretleri ve sosyal haklar da artış kararı alındı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak söz konusu son dakika haberini "Yine tarih yazdık" diyerek duyurdu.

SON DAKİKA | Türk Metal Sendikası ile MESS arasında toplu iş sözleşmesi! İşçi maaşlarına yüzde 27.44'lük zam anlaşmasını Pevrul Kavlak "Tarih yazdık" diye duyurdu

Son dakika: Metal iş kolunda 130 bin işçiyi ilgilendiren özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi için günlerdir beklenen haber geldi. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. İlk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 10 zam ve 3 lira 70 kuruş seyyanen zam ikinci 6 ay için ise saat ücretine yüzde 30 zam kararı alındı. Sözleşmeyle birlikte sosyal haklarda da yüzde 35'lik bir artış yapıldı. İşte Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin detayları...

İŞÇİ MAAŞLARINA İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 27.44 ZAM

130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

GREV KARARI ALNIMIŞTI

2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı.

İMZALAR ATILDI

Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.

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"YİNE TARİH YAZDIK"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından "Yine tarih yazdık" diyerek duyurdu. Pavlak sözleşmedeki detayları da paylaştı.

pavlak


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