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Son dakika: Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak! Bakan Dönmez duyurdu... İmzalar atılıyor...

02.01.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Karadeniz'de bulunan son doğal gaz rezervi oldukça ses getirmişti. Katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma yarın imzalanacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak! Bakan Dönmez duyurdu... İmzalar atılıyor...

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TVNET'te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma yarın imzalanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanşlar şöyle:

Pandemi sonrası enerjiye ciddi talep artışı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve karşılıklı ambargolar ile kriz yönetilemez hale geldi.

"HEM MİLLETİMİZ HEM DEVLETİMİZ KAZANACAK"

Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

KARADENİZ'DE YENİ KEŞİFLER OLACAK

İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz. Türk Akım'dan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz. Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık. Karadeniz'de yeni keşifler olacak.

GABAR'DA PETROL KEŞFİ

Son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar.

Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma yarın imzalanacak.

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