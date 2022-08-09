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Son dakika: Türkiye IMF'den borç aldı mı? Bakan Nebati açıkladı

09.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin IMF'den borç aldığına yönelik iddialara cevap verdi. Nebati, iddiayı dillendiren Prof. Dr. Bilge Yılmaz için ''Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü'' dedi.

Son dakika: Türkiye IMF'den borç aldı mı? Bakan Nebati açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin IMF'den borç aldığına yönelik iddialara yönelik iddialara flaş açıklamada bulundu.
Bakan Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığı iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Twitter'dan açıklama yapan Nebati şu ifadeleri kullandı:

''Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü.Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır Geçtiğimiz yıl; ABD’ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya’ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır.''


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