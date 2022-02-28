Son dakika: Türkiye’nin 2021 büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılı ve son çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinde beklentilere paralel bir şekilde yüzde 9,1 büyüdü. Böylece 2021 yılı büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin 2021 yılının dördüncü çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde 8,5, yılın tamamı için yüzde 11,0 büyüme yönünde oluşmuştu.

2021 yılı üçüncü çeyrek dönemde GSYH yıllık bazda yüzde 7,4, 2020 yılında ise yüzde 1,8 artış göstermişti.

KİŞİ BAŞI GELİR 85 BİN 672 TL

2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 Türk Lirası, ABD doları cinsinden 9 bin 539 olarak hesaplandı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51,8 artarak 2 trilyon 313 milyar 810 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 198 milyar 968 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 15,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 55,1 oldu. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 21,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILINDA YÜZDE 31,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 53,2 arttı. 2021 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %37,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 62,9 arttı.



