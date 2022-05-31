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Son dakika: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu

31.05.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. 2021 yılının en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu.

Son dakika: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu

Son dakika: İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması açıklandı.

İSO 500'de üretimden satışlar geçen yıl yüzde 73,8 artışla 2 trilyon TL'yi aştı. 2021 yılında ihracat yüzde 33,9 artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin faaliyet karı yüzde 139 artışla 342 milyar TL'ye yükseldi.

2021 yılında Tüpraş, üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu.

Tüpraş'ı 67,3 milyar TL'lik satış geliri ile Ford, 55,2 milyar TL'lik satış geliri ile Star Rafineri izledi.


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