Son dakika: Üç ülkeden daha Rusya'ya yaptırım kararı

Rusya-Ukrayna krizi her geçen dakika savaşa doğru yol alırken başta ABD ve AB olmak üzere Rusya'nın önüne konan yaptırım listesi de giderek uzuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karşı ilk somut yaptırımlar Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere'den geldi. Daha sonra ABD, Japonya ve Kanada da yaptırımlar açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Donetsk ve Luhansk'tan resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve bu bölgelere ticaretin askıya alınacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle ticari işlemlerin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Kanada ayrıca müttefikleriyle paralel olarak Rusya'nın dış borçlarını yaptırım listesine aldı. İki devlet bankası da yaptırım listesine girerken Kanada hükümeti Litvanya'ya 460 asker daha göndereceklerini söyledi.

Avustralya da Rus bankalarını hedef aldı.

ALMANYA, AB VE ABD YAPTIRIMLARI

Almanya'nın enerji dağıtım ağı denetim, gözetim kurumu Bundesnetzagentur, Gazprom öncülüğünde inşa edilen ve Rus doğal gazının Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya getirecek olan Kuzey Akım 2 boru hattına lisans verilemeyeceğini bildirdi. ABD Başkanı Biden Donetsk ve Lugansk bölgesiyle ticareti yasaklayan kararnameye imza atarken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.



