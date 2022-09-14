SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu! TOKİ Başkanı canlı yayında duyurdu: 'Kurada çıkma şansı daha fazla'

Son dakika haberi... TOKİ Başkanı Ömer Bulut, canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Fulya Öztürk'e vatandaştan gelen soruları cevaplayan TOKİ Başkanı Bulut, bir bireyin hem konut hem arsaya başvuru yapamayacağını bildirdi. Öte yandan imarlı arsası olanlar da arsalar için başvuramayacak. Peşinat ödemeleri için kredi desteği olacak mı?

SON DAKİKA: TOKİ BAŞKANI DUYURDU: 'BANKALARLA GÖRÜŞÜLECEK'

İŞTE TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT'UN O SÖZLERİ...

'Peşinatla ilgili durum şu, %10 peşinat isteniyor. %25 peşinatı %10'a çektik. Bankalar da kredi kullanımıyla ilgili yardımcı olacak. Bankalarla görüşülecek. Konut çıktığında peşinatı ödeyemediği için konut alamayan hakkı yanan çok fazla olmadı. Hak çıktıktan sözleşme imzalamaya kadar bir süre var.

'3+1'DE KONTENJAN DAHA AZ, 2+1'DE İHTİMAL DAHA FAZLA'

Büyükşehirlerle diğer iller arasında fiyat farkı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farkı söz konusu olacak. 3+1'de kontenjan sayısı daha az. 2+1'de ihtimal daha fazla.

KURADA YÜZÜ GÜLMEYENLERİ BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEK

Başvuru bedelleri 2.000 TL'den 500 TL'ye indi. Kurada ismi çıkmayan kişi, başvurduğu ücreti geri alabilecek.'



