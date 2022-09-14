FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu! TOKİ Başkanı canlı yayında duyurdu: 'Kurada çıkma şansı daha fazla'

SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu! TOKİ Başkanı canlı yayında duyurdu: 'Kurada çıkma şansı daha fazla'

14.09.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ucuz konut projesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başvuru bedelleri 1000 TL'den 500 TL'ye indi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, daire hakkı kazananların borcunu bitirmeden evleri satamayacağını açıkladı. Daireyi alıp satmak isteyenler borçlarını ödeseler de bunu gerçekleştiremeyecek. Ayrıca TOKİ Başkanı Bulut; 'O dairelerde ihtimal daha fazla' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu! TOKİ Başkanı canlı yayında duyurdu: 'Kurada çıkma şansı daha fazla'

Son dakika haberi... TOKİ Başkanı Ömer Bulut, canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Fulya Öztürk'e vatandaştan gelen soruları cevaplayan TOKİ Başkanı Bulut, bir bireyin hem konut hem arsaya başvuru yapamayacağını bildirdi. Öte yandan imarlı arsası olanlar da arsalar için başvuramayacak. Peşinat ödemeleri için kredi desteği olacak mı?

SON DAKİKA: TOKİ BAŞKANI DUYURDU: 'BANKALARLA GÖRÜŞÜLECEK'

İŞTE TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT'UN O SÖZLERİ...

'Peşinatla ilgili durum şu, %10 peşinat isteniyor. %25 peşinatı %10'a çektik. Bankalar da kredi kullanımıyla ilgili yardımcı olacak. Bankalarla görüşülecek. Konut çıktığında peşinatı ödeyemediği için konut alamayan hakkı yanan çok fazla olmadı. Hak çıktıktan sözleşme imzalamaya kadar bir süre var.

iStock-176987105 (1)

'3+1'DE KONTENJAN DAHA AZ, 2+1'DE İHTİMAL DAHA FAZLA'

Büyükşehirlerle diğer iller arasında fiyat farkı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farkı söz konusu olacak. 3+1'de kontenjan sayısı daha az. 2+1'de ihtimal daha fazla.

KURADA YÜZÜ GÜLMEYENLERİ BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEK

Başvuru bedelleri 2.000 TL'den 500 TL'ye indi. Kurada ismi çıkmayan kişi, başvurduğu ücreti geri alabilecek.'

SON DAKİKA | TOKİ ucuz konutta dikkat çeken detay! Aynı haneden iki kişi başvurabilecek mi? Daireler kiralanabilecek mi?SON DAKİKA | TOKİ ucuz konutta dikkat çeken detay! Aynı haneden iki kişi başvurabilecek mi? Daireler kiralanabilecek mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ucuz konut için bankalara akın ettiler TOKİ ucuz konut için bankalara akın ettiler
Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!
Ev sahiplerinin yeni yöntemi 'noterden ihtarname'Ev sahiplerinin yeni yöntemi 'noterden ihtarname'
Anahtar Kelimeler:
TOKİ son dakika haberler son dakika haberi en ucuz konut kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

Türkiye’ye en ez 300 kişi gelip 6 milyon doları bırakıyorlar! Ev alanlar bile var…

Türkiye’ye en ez 300 kişi gelip 6 milyon doları bırakıyorlar! Ev alanlar bile var…

İkinci el otomobilde son gün paniği

İkinci el otomobilde son gün paniği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.