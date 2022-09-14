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SON DAKİKA | TOKİ ucuz konutta dikkat çeken detay! Aynı haneden iki kişi başvurabilecek mi? Daireler kiralanabilecek mi?

14.09.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sosyal konut projesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Başvuru sayısı kısa sürede 100 bini geçerken, Bakan Kurum merakla beklenen bazı detayları da açıkladı. Peki aynı haneden iki kişi başvurabilecek mi? Satın alınan evler kiralanabilecek mi? İşte akıllardaki soruların yanıtları...

SON DAKİKA | TOKİ ucuz konutta dikkat çeken detay! Aynı haneden iki kişi başvurabilecek mi? Daireler kiralanabilecek mi?

Son dakika haberine göre Tüm Türkiye'nin merakla beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde yeni detaylar ve bilgiler ortaya çıktı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği projeye başvurular bugün başlarken kısa sürede on binlerce insan bankalara ve e-Devlet'e akın etti. Bir yandan başvurular devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen yeni detaylar açıkladı.

Peki aynı haneden iki kişi başvuru yapabilecek mi? Evler kiraya verilebilecek mi? İşte merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu! TOKİ Başkanı canlı yayında duyurdu: 'O dairelerde ihtimal daha fazla'SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu! TOKİ Başkanı canlı yayında duyurdu: 'O dairelerde ihtimal daha fazla'

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İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

ÖDEMERLER, EV TESLİMİNDEN 1 YIL ÖNCE BAŞLAYACAK

Sosyal konutta ödemeler evin tesliminden yaklaşık 1 yıl önce başlayacak.
Konutta taksit ödemeleri kura değil sözleşme yapıldığı tarih itibarıyla başlayacak.

Dükkan ve arsa başvuruları 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak.

Konutlarda fiyat sınırı 2+1'lerde 770 bin, 3+1'lerde 950 bin TL oldu.

E-DEVLET TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut sayısına başvuranların sayısı belli oldu! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? T.C kimlik numarasına dikkatSON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut sayısına başvuranların sayısı belli oldu! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? T.C kimlik numarasına dikkat

AYNI HANEDEN 2 BAŞVURU OLABİLECEK

Sosyal konutta 18 yaşından büyük çocuk varsa aynı haneden iki başvuru yapılabilir. 18 yaşını geçmiş kişiler orada misafir. Dolayısıyla 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet ve hane halkından sayılmıyor. Ailesiyle oturduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu şehre başvurabilir. Aile geliri değil, gencin geliri önemli.

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"BORÇ BİTMEDEN SATILAMAZ, KİRAYA VERİLEBİLİR"

"Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz"

"ARSALARIN ALT YAPISI VE İMAR PLANI HAZIR"

"Arsalar alt yapısı hazır, imar planı hazır. Müstakil ev yapacaklar için sınırları belirlenmiş. Buralara yöresel mimariye göre destek vereceğiz. Teknik destek verilecek. Belirlediğimiz sınırlar dahilinde ruhsatlı projeyi oraya yapabilecek. 10 yıl faizsiz ödeyecek. Bu çerçevede sözleşmeyi imzaladıktan sonra 2 yıl ev yapım hakkı var, ama süreyi idarenin izniyle uzatabiliriz"

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum
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