SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde merakla beklenen fiyatlar belli oldu! 2+1 ve 3+1 daireler ne kadar olacak? İşte TOKİ ucuz konut başvuru bedeli ve o şehirler...

Son dakika: Ev alma hayali kuran ancak yüksek fiyatlardan dolayı hayallerini erteleyen milyonlarca vatandaş için TOKİ öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin detaylarını açıkladı. Erdoğan'ın il il dağılımını açıkladığı sosyal konut projesinin fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu. Buna göre, 608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. 'İlk Evim' ve 'İlk İş Yerim' adını alan proje konutları için yarın başlayacak başvurular ekim sonuna dek sürecek. TOKİ başvuru koşullarına ilişkin ayrıntıları paylaşırken başvuru bedelinin sanayi siteleri için 2 bin TL, konut arsası için 500 TL olarak belirlendiği belirtildi. Proje kapsamında özellikle büyükşehirlerde konut sıkıntısı giderilmesi ve bu durumun piyasalara olumlu yönde yansıması bekleniyor. İşte tüm Türkiye’nin merak ettiği sosyal konut projesinin detayları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu. TOKİ ucuz konut taksit ve ödeme planı nasıl olacak, peşinat belli mi?

SON DAKİKA: TOKİ UCUZ KONUT PROJESİNDE DAİRE FİYATLARI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi konut hizmetinde de asırlık hizmetlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.

Vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen millet bahçelerimiz Türkiye'nin yeşile saygılı şehircilik vizyonunu örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görülmüştür. Tüm bu çalışmalarla TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir.

2019'da önce 50 bin adetlik, ardından 100 bin adetlik 2 sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece 2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut projesini 2 milyona çıkarmış olacağız.

Projemizin ve işyerlerinin ismini de 'İlk Evim', 'İlk İşyerim' olarak belirledik.

"2 TRİLYON LİRADAN FAZLA HAREKETLİLİĞE YOL AÇACAK"

Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi sayısı işyerleriyle birlikte düşünüldüğünde hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te 1'ine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar lira yatırım değeri demektedir. 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak projeyi bugün paylaşıyoruz.

Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Türkiye, Avrupa ve Amerika gibi yerlerle kıyaslandığında konut sahipliği oranını en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Bu kampanya ülkemizdeki konut sahipliği oranını artıracaktır.

Bu devasa sosyal konut projemiziin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin işyerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz.

KONUT DAĞILIMI İL İL BELLİ OLDU! İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.

ENGELLİLER, EMEKLİLER VE GENÇLER İÇİN KONTENJAN

Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası, bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.

İŞTE 2+1 VE 3+1 DAİRELERİN FİYATLARI...

Fiyatları da şu şekilde olacak: Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.

Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayii tipi işyeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni işyerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İşyerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 10-120 ay vadeyle sunacağız.

TOKİ DUYURDU: İŞTE BAŞVURU BEDELİ VE KOŞULLARI!

TOKİ'den yapılan açıklamada projeye başvuru koşulları ayrıntılı olarak paylaşıldı. Başvuru bedeli sanayi siteleri için 2 bin TL, konut arsası için 500 TL olarak belirlendi.

Sosyal konut projesinin kontenjan dağılımı şu şekilde:

Gençler %20

Emekliler %20

Şehit yakınları - Gaziler %5

Engelliler %5

Diğer vatandaşlar %50

Açıklamada ayrıntılar şu şekilde paylaşıldı:

PROJEDE NELER OLACAK?

Konut

Konut Arsası

Sanayi Siteleri

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması



