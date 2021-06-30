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Son Dakika: Vali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması! İşte 1 Temmuz'dan itibaren kamuda çalışma saatleri

30.06.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren başlayan yeni normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında olacağını, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tekrar hatırlattı.

Son Dakika: Vali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması! İşte 1 Temmuz'dan itibaren kamuda çalışma saatleri

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.

İşte Vali Yerlikaya'nın yaptığı o paylaşım;

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerine ilişkin bilgileri duyurmuştu.

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İşte genelgedeki ilgili bölüm:

6.1- Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

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