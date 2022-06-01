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  4. Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

01.06.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde Haziran ayı tarife tablosu paylaşıldı. Mayıs ayında sabit kalan doğal gaz fiyatlarına Haziran ayı itibarıyla konutlarda yüzde 30 zam yapıldı. Doğal gaza en son 1 Nisan 2022'de yüzde 35 zam yapılmıştı.

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Son dakika: Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Yeni tarifeye göre evlerde kullanılan doğal gaza yüzde 30 zam yapıldı.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

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Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

MAYIS'TA NE KADARDI?

BOTAŞ'ın internet sitesinde mayıs ayına ilişkin yayınlanan tarife tablosunda, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacağı satış fiyatı sabit tutularak; 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da geçen ay sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlenmişti.

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