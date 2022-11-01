SON DAKİKA: Vatandaşın beklediği haber geldi! TOGG için devlet bankaları harekete geçti, kredi müjdesi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının satır başları şöyle;

İlk çeyrek ve ikinci çeyrek toplamında %7,5 büyüme gerçekleştirdik. Türkiye yüzyılı vizyonu, Türkiye'nin 21. yüzyılda da başarılara imza atacağının göstergesi... Togg büyük bir hatalin gerçeğe vurumudur. Kamuda da Togg'un kullanımı için alım garantisi yaptık. Togg, cari açıkta azalmaya neden olacak!

TOGG KREDİSİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.

KGF DESTEKLİ KREDİ PAKETİ

(Esnafa kredi desteği) Limitleri 350 bin liradan 500 bin liraya çıkardık.

Bankalar kredi kullanırken bilançoya bakarlar, kredi dönüşü kapasitesine bakarlar, A, B, C, D olarak değerlendirirler, hazırladığımız KGF'de yüzde 75 hedefliyoruz.

Hazırlıkları süren KGF'de ilk kez fatura karşılığı işlem yapılacak.

KGF destekli kredi paketi çalışması ile Hazine üzerindeki riski bir miktar artıracağız, çünkü o şirketleri, KOBİ'leri yaşatma hedefimiz var.

Krediye ulaşımda engeli olanlara kolaylık vereceğiz.

Dövize, altına ihtiyacı olmayan kesimlere gitmesi engellenecek.

Krediye ulaşımda zorluk yaşayanlar bilançosu kötü olanlar, biz bu yolla bu işi çözmüş olacağız.

Kamu bankalarımız elini taşın altına koydu, finans kurumlarımız, katılım finanslarımız ciddi bir performans ortaya koydular, her türlü özveriyi gösteriyorlar.

ENFLASYON MESAJI

Aralık ayından itibaren enflasyonun belini kırmış olacağız.

Enflasyon, karar vereceğiniz anda sabah hissedeceğiniz bir şey değildir, hedefinizi korumanız, belirli bir sürenin geçmesi lazım.

Enflasyon sadece Türkiye'nin değil dünyanın problemi. Önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü, bunun hissedilir bir şekilde topluma yansıdığı bir döneme gireceğiz.

Aldığımız tedbirlerin sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladığımız ki enflasyonda en önemli şey artış hızının azalmasıdır. Artış hızı azaldı. Bundan sonra da Aralık ayından itibaren düşüşünü görmüş olacağız. Buna ilişkin olarak da herkesin hesap kitabını yapması ve beklentilerini buna göre oluşturması enflasyon ile mücadele en güçlü araçlarımızdan bir tanesidir. Önümüzdeki süreç enflasyonun daha az konuşulduğu ve başarılı adımların arka arkaya geldiği bir süreç olacaktır.

RESESYON TARTIŞMALARI

Yolumuzu büyümeden yana çizdik, insanlar işlerini kaybetmeyecek, kepenkler, fabrikalar kapanmayacak.

İnsan odaklı baktığımız için sübvansiyonlar sağladık, imkanları insanların rahatlaması yönünde kullandık.

Şu anda Avrupa ne yapacağını gerçekten bilemiyor, Avrupa'da ciddi daralma görülüyor, ABD'de aynı şekilde daralma görülüyor, Türkiye büyüyerek yoluna devam ediyor.

Dünya önümüzdeki günlerde çok daha yüksek sesle resesyonu konuşacak, çok daha yüksek sesle Avrupa bu krizden nasıl çıkacak diye konuşacak, ABD aynı şekilde konuşmaya devam edecek, biz ise büyüyerek, üreterek, istihdam oluşturarak yolumuza devam edeceğiz.



