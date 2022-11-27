Son dakika: Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...

Son dakika haberi: Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bilgilere yer verdi. Nebati'nin aktardığına göre son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda bu kapsamda 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebi reddedildi ver geri alındı. Öte yandan ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerildi.

"VERGİ KAÇAKÇILIĞI GİRİŞİMLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz.

Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz.

"12 MİLYAR TL'Yİ AŞAN TUTARDA VERGİ VE CEZA ÖNERDİK"