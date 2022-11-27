Son dakika: Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...

Son dakika haberi: Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bilgilere yer verdi. Nebati'nin aktardığına göre son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda bu kapsamda 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebi reddedildi ver geri alındı. Öte yandan ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerildi.
Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor.
Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz.
Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik.
Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.