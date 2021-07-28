FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Yaş çay ödemeleri hesaplara yatıyor

Son Dakika: Yaş çay ödemeleri hesaplara yatıyor

28.07.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, haziran ayında alınan 190 bin 785 ton yaş çay karşılığında üreticilere ödenecek 738 milyon liranın bugün üretici hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Son Dakika: Yaş çay ödemeleri hesaplara yatıyor

Alim, üreticilerin bugünden itibaren yaş çay bedellerini alabileceklerini söyledi. Ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağını belirten Alim, şunları kaydetti:

738 MİLYON YAŞ ÇAY ÖDEMESİ YAPACAĞIZ

Mayıs ayında 123 bin 715 ton yaş çay karşılığında üreticilere 468 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Haziran ayında üreticilerden aldığımız 190 bin 785 ton yaş karşılığında ise üreticilere yaklaşık 738 milyon lira ödeme yapacağız. ÇAYKUR olarak birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız.

Kaynak: AA

İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de yayımlandı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERArkadaşına böyle poz verdi!Arkadaşına böyle poz verdi!
Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldıHepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet gecesi!

İstanbul'da dehşet gecesi!

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

2. el araç satışları onları sevindirdi

2. el araç satışları onları sevindirdi

Marlboro İngiltere'de tarihe karışacak!

Marlboro İngiltere'de tarihe karışacak!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de

İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.