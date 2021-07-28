Son Dakika: Yaş çay ödemeleri hesaplara yatıyor

Alim, üreticilerin bugünden itibaren yaş çay bedellerini alabileceklerini söyledi. Ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağını belirten Alim, şunları kaydetti:

738 MİLYON YAŞ ÇAY ÖDEMESİ YAPACAĞIZ

Mayıs ayında 123 bin 715 ton yaş çay karşılığında üreticilere 468 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Haziran ayında üreticilerden aldığımız 190 bin 785 ton yaş karşılığında ise üreticilere yaklaşık 738 milyon lira ödeme yapacağız. ÇAYKUR olarak birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız.

Kaynak: AA



