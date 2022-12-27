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SON DAKİKA | Yeni doğal gaz keşfi! Bakan Dönmez tarih vererek duyurdu: Mart ayı sonunda...

27.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervi keşfiyle ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Toplamda 710 milyar metreküplük keşfe ulaştık" diye konuştu. Dönmez, mart ayı sonunda ilk gazı sisteme vereceklerini duyurdu.

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

"Karadeniz'de 710 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Gelinen son noktada 50'ye aşkın gemiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Getirilecek gazın karaya getirilmesi için 3 hatta çalışmalar yapılıyor. Ana hattımız tamamlandı.

Karada bu gazı işleyecek tesisin de yüzde 85'ini tamamladık. Karada üretilen gazı BOTAŞ'a bağlayacak istasyon çalışmaları da tamamlandı.

"2023'DE TAMAMINI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Deniz tabanında 10 kuyu açmış durumdayız. 30'un üzerinde ilave kuyuyla devam edeceğiz. 2023'de tamamını bitirmiş olacağız.

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Toplam 8 bin 500 çalışanımız var. 3 sondaj gemimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karada büyük bir kontrol merkez, yapılıyor. 'Zeki' adını verdiğimiz yazılım bunları kontrol edecek.

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"TOPLAMDA 710 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞFE ULAŞTIK"

Yen, keşfe göre üretilebilirlik rezervi 58 milyar metreküp olarak belirledik. İlk keşfi 405 milyar metreküp olarak 2020'de açıklamıştık. Dünyanın en büyük keşfiydi denizlerdeki. 2021'de ikinci keşfimizi yapmıştık 135 metreküplük rezervdi.

Çayçuma-1 Kuyusu, Sakarya Gaz Sahası bölgesinin hemen yanında, kuzey batısına düşen bölgededir. Sakarya Gaz Sahası'nda 13 tane kuyu açmıştık, bunların 3 boyutlu modellemesi yapıldı, bunlara göre de rezervi yeniden değerlendirdik. Bu değerlemeyi de bu alanda yetkin, büyük firmalardan biri yaptı. 540 milyar metreküplük rezervi 652 milyar metreküp olarak revize etmiş olduk.

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Toplamda 710 milyar metreküplük keşfe ulaştık.

"MART AYININ SONUNA DOĞRU..."

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme dahil etmiş olacağız."

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