Son dakika: Yeni doğal gaz müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük rezerv keşfettik

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası merakla beklenen 'müjde'yi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki konuşmasında Karadeniz’de keşfedilen doğal gazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak" demişti. Beklenen açıklama bugün geldi.

SON DAKİKA | YENİ DOĞAL GAZ MÜJDESİ! ERDOĞAN DUYURDU

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervini keşfetti." diye konuştu.

"Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacaklarını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimize sunmak için çalışıyoruz. Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim'de Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

"DEĞERİ 1 TİRİLYONU BULMAKTADIR"

Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu hallerini çıkardı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız."

