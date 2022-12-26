FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Yeni doğal gaz müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük rezerv keşfettik

Son dakika: Yeni doğal gaz müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük rezerv keşfettik

26.12.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı. Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" diye konuştu.

Son dakika: Yeni doğal gaz müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük rezerv keşfettik

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası merakla beklenen 'müjde'yi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki konuşmasında Karadeniz’de keşfedilen doğal gazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak" demişti. Beklenen açıklama bugün geldi.

SON DAKİKA | YENİ DOĞAL GAZ MÜJDESİ! ERDOĞAN DUYURDU

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervini keşfetti." diye konuştu.

1

"Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacaklarını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimize sunmak için çalışıyoruz. Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim'de Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız' Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'
Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

"DEĞERİ 1 TİRİLYONU BULMAKTADIR"

Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu hallerini çıkardı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

2

Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'
O ücret faiziyle iade edilecekO ücret faiziyle iade edilecek
Memur ve emekli zamları için kritik tarih!Memur ve emekli zamları için kritik tarih!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan doğal gaz son dakika

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan EYT açıklaması

Erdoğan'dan EYT açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan hakkında gündem yaratacak 'seçim' iddiası!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan hakkında gündem yaratacak 'seçim' iddiası!

O anlar sızdı! "Benim için saç ektirmiş..."

O anlar sızdı! "Benim için saç ektirmiş..."

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.