Son dakika: Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Son dakika haberi, Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni ekonomi paketiyle ilgili önemli gelişme... Yeni ekonomi paketiyle birlikte, Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltiliyor. İşte ekonomik paketle ilgili merak edilenler...

Meclis yeni haftada, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Yeni ekonomi paketi olarak da tanımlanan düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı, yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN LİRAYA ÇIKARTILACAK

En düşük emekli maaşı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FATURA UYGULAMASI

Kanun teklifinde, doğalgazda kademeli fatura uygulaması da yer alıyor.

Buna göre, BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Teklifle ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ

Meclis gündemindeki bir diğer önemli düzenleme ise, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi olacak.

Teklif, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ele alınacak.

Meclis'te yeni haftada siyasi partilerin grup toplantıları da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni yılın ilk grup toplantısında, AK Parti milletvekillerine hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partilerinin grup toplantılarında kürsüde olacak. Liderler gündeme dair mesajlarını Meclis'ten verecek.

