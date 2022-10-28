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SON DAKİKA | Yeni oran açıklandı, zam senaryosu değişti! Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

28.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi gözünü 2023 yılında yapılacak olan Ocak zammına çevirdi. Merkez Bankasının açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini sonrası Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı için maaş hesabı ve asgari ücret zam oranı hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Kim, ne kadar maaş alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte yanıtı…

Memur, emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren son dakika enflasyon zammı haberi... Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yıl sonu enflasyon verisi Merkez Bankası tarafından açıklandı. Memur ve emeklinin gelecek yıl zam oranıyla ilgili gelen verilerde ipuçları aranıyor.Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

Merkez Bankasının yıl son enflasyonu yüzde 65,2'ye yükseldi. Enflasyonun geleceği nokta özellikle yıl sonu için daha önemli. Çünkü başta asgari ücret olmak üzere memur ve emekli maaşları belirlenirken enflasyon oranları dikkate alınıyor.

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Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı. İşte Murat Bal'ın açıklamaları;

"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etti. Aslında bu da yıl sonunda oluşan enflasyonun da daha yüksek çıkacağının bir göstergesi. Buna bağlı olarak maaşlarda da beklenen daha fazla olacağının göstergesi bu.

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Enflasyonun yıl sonunda yüzde 65,2 oranından daha fazla olacağı beklentisi var. Biz şuanda bazı hesaplamalar yaptık. Bu yaptığımız hesaplamalar bu beklenti üzerinden. Net olarak rakamlar yıl sonunda belirlenecek.

Ocak 2022'de yüzde 52 artışla 4,253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında güncellenerek 5.500 lira oldu. Bütün bu artışlar da enflasyon oranında halkı ezdirmek adına yapılan artışlar. Daha sonra üçüncü çeyrek enflasyonu da TÜFE'de yüzde 83,45, ÜFE'de 151,50 olarak gerçekleşti. Bu da yıl sonu enflasyonun en az yüzde 85- 90 üzerinde olacağının göstergesidir. "

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EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Burada halkı ilgilendiren aslında emekli ve maaşlara nasıl yansıyacağı. Şuanda en düşün 3 bin 500 olan maaşı yüzde 65,2 zam oranıyla 5 bin 782 lira olacak.

En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78'den 10 bin 40 liraya çıkacak.

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ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücret beklentiye göre (Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi) hesaplanırsa 9 bin 086 liraya geliyor.

MEMUR MAAŞI 15 BİN TL

Memurlarda da, 15 bin 040 liraya çıkacak memur maaşı.

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