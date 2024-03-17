Son dakika | Yeni vergi konusuna son noktayı Bakan Şimşek koydu! Enflasyonda düşüş için tam tarih verdi: Çıktı açığı eksiye dönüyor

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına günler kala Bakan Şimşek, enflasyonun seyriyle ilgili net konuştu. Enflasyonda düşüş için temmuzu işaret edip tarih veren Şimşek, 12 ay sonraki yüzde 36 enflasyon hedefinin altını çizdi.
Bakan Şimşek'in Kanal 7 canlı yayınındaki konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:
Enflasyonist yeni vergi olmayacak. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.
Enflasyon mayısa kadar yükselmeye devam edecek. Yükselen yıllık, düşen aylık enflasyon. 12 ay sonra enflasyon yüzde 36'ya düşecek.
Enflasyon 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı temmuzda eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor.