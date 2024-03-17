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Son dakika | Yeni vergi konusuna son noktayı Bakan Şimşek koydu! Enflasyonda düşüş için tam tarih verdi: Çıktı açığı eksiye dönüyor

17.03.2024 12:41
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gerek 'yeni vergi' ve KDV oranları konusunda gerekse enflasyonla ilgili önemli açıklamalar geldi. "Yeni vergi gelecek mi?" sorusu yanıtını Bakan Şimşek'in açıklamasıyla buldu. Şimşek "Enflasyon mayısa kadar yükselmeye devam edecek" deyip enflasyonun düşüşe geçeceği tam tarihi de açıkladı.

Son dakika | Yeni vergi konusuna son noktayı Bakan Şimşek koydu! Enflasyonda düşüş için tam tarih verdi: Çıktı açığı eksiye dönüyor

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına günler kala Bakan Şimşek, enflasyonun seyriyle ilgili net konuştu. Enflasyonda düşüş için temmuzu işaret edip tarih veren Şimşek, 12 ay sonraki yüzde 36 enflasyon hedefinin altını çizdi.

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YENİ VERGİ OLACAK MI?

Bakan Şimşek'in Kanal 7 canlı yayınındaki konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

  • Enflasyonist yeni vergi olmayacak. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.

  • KDV genel oranını artırmayacağız, Kurumlar Vergisi'ni artırmayacağız ancak istisna muafiyetleri gözden geçireceğiz. Verimlilik ne durumda bakacağız.

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ENFLASYONDA 'YÜZDE 36' İÇİN TARİH VERDİ

  • Enflasyon mayısa kadar yükselmeye devam edecek. Yükselen yıllık, düşen aylık enflasyon. 12 ay sonra enflasyon yüzde 36'ya düşecek.

  • Enflasyon 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı temmuzda eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor.

  • Cari açık bu senenin ortasında bizim koyduğumuz hedeflerden çok daha iyi bir noktada olacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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