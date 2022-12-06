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Son dakika: Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Böyle bir model görmedim, mükemmel

06.12.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli araç TOGG 2023’ün ilk çeyreğinde yola çıkması beklenirken yeni gelişme yaşandı. Yerli otomobil TOGG İstanbul Havalimanı’nda sergilendi. Vatandaşlar TOGG’a yoğun ilgi gösterdi.

Son dakika: Yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi: Böyle bir model görmedim, mükemmel

TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkacak olan TOGG’un Gemlik’teki fabrikası ise 29 Ekim’de açıldı.İstanbul Havalimanı’nda sergilenmeye başlayan TOGG’un SUV modeli, yerli ve yabancı yolcuların büyük beğenisini topladı. Birçok yerli ve yabancı yolcu TOGG’un SUV modeli ile fotoğraf çektiren vatandaşlar TOGG’un en çok fiyatını merak etti.

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un SUV modeli, İstanbul Havalimanı’nda sergilenmeye başlandı. Pasaport kontrolünün arkasına kurulan standa yabancıların büyük beğenisini topladı. Pasaport kontrol noktasından geçen yolcular TOGG’u görünce bir süre inceledi. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla TOGG’un fotoğraflarını çektikleri görüldü.

İstanbul’a gezmeye gelen Tunuslu Muhammed Mahjoub, “Araba çok güzel, çok şaşırdım. Arabanın dış dizaynını çok beğendim çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde arabanın yanına geldim. Çok ünlü bir arabaya benziyor” dedi

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un SUV modelini hayranlıkla inceleyen Abir Mahjoub, “ Çok özel bir araç çok beğendim. Kapılar inanılmaz güzel, Daha önce böyle bir model görmedim. Mükkemmel” şeklinde konuştu.

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Daha önce TESLA kullandığını söyleyen gurbetçi Muharrem Uğurlu, “ Ben elektrikli arabayı 4 -5 senedir kullanıyorum. Hem de her çeşidini kullanıyorum. X modelini kullandım. S modelini kullandım. Şu anda da Y modeli var. Hepsini kullandım oğlum ile beraber. Hastasıyız elektrikli arabanın. Tesla’da gözümüzü açtık. Devamlı onu kullandık. Şu anda Türkiye’ de iki tane aldık. TOGG’u da bekliyoruz tabi. Arabayı gördük, şöyle baktığın zaman çok güzel çok şık. Tabii oturmak lazım kullanmak lazım. Tasarım olarak çok şık. Çok beğendik tabii. Almayı da düşünürüz” dedi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’un SUV Modeli bir ay boyunca İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek. (İHA)

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