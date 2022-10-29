Son dakika: Yerli otomobil Togg için beklenen gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un fiyatı için tarih verdi

Son dakika haberi: Milyonların heyecanla beklediği Togg'un üretileceği fabrika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yanı sıra Togg'un banttan inmesinin de heyecanı yaşandı. Erdoğan ilk aracın siparişini verdiğini açıkladı. Togg'la ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen ön siparişe de değinen Erdoğan, yerli otomobilin fiyatı için de tarih verdi.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz böylesi tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum.

'60 YILLIK HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Togg ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Bunun için Togg, Türkiye'nin ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un başarısı için destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.

'ÜRETİCİLERİ TOGG'U AKILLI CİHAZ OLARAK TARİF EDİYOR'

Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da burada hizmete açtığımız tesistir, yanında durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor. Togg Gemlik Kampüsü'nün ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş bir milletiz.

Ülkemizin son 20 yılı bize özümüzdeki cevheri çıkarmanın mücadelesi ile geçti. Binlerce yıllık kadim bir devlet geleneğini, 6 asır boyunca dünyayı yönetmiş bir cihan devletinin mirasçısı olarak bize yakışan buydu. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyüktür, vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetmekten geçiyor. Bunun için her fırsatta milli diyoruz, yerli diyoruz.

'ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER'

Atak ve Gökbey helikopterlerimizi, Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, İHA'larımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? Tayfun füzeleri atılmaya başladı, Yunan ne yapmaya başladı? Hemen gündemlerine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek. Şimdi Togg, Avrupa'nın yollarına girdiği zaman tutuşacaklar. Ne diyecekler? Çılgın Türkler geliyor diyecekler. Yarın değil, hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz.

'20 YILDA SIFIRDAN BİR YENİLİKÇİLİK EKOSİSTEMİ KURDUK'

Tabi bugünlere öyle kolay gelmedik. Siyasi, diplomatik, askeri her alanda tarihi mücadeleler verdik. Altyapımızdaki ihmalleri gidermek için çalıştık. Bilime, teknolojiye, araştırmaya öncelik tanıdık. Ülkemizde 20 yılda adeta sıfırdan bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kurabilmek için arazi arayışlarında birbirleriyle yarışıyor.

'SONUNDA OLDU'

Dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılacaksanız. İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecek. Artık milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimizde milletimiz de yanımızda yer aldı. Ülkenin cumhurbaşkanı olarak hep babayiğitlere davet çıkardık. Biliyordum ki bu ülkede bu işi üstlenecek babayiğitler vardı. Sonunda oldu. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler vardı. Üretmek intihardır diyenleri gördük. Biz kararlarımızdan taviz vermeyerek babayiğitleri aramayı sürdürdük.

'BURADA OTOMOBİL ÜRETMEK İÇİN HER ŞEY VAR'

Bugün banttan indirdiğimiz aracın tanıtımını yaptığımızda fabrikası nerede diyerek alay edenler vardı. Buyurun fabrika burada. En başından beri projeyi değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum. Fabrika nerede diyordunuz? İşte fabrika burada, Gemlik'te. Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var, tasarım merkezi var, prototip ve test merkezi var, strateji ve yönetim merkezi var. Biraz önce bizzat tecrübe ettiğim test pisti de var. Burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası çevreye duyarlı çevreci bir tesis. Togg Gemlik Kampüsü, tam kapasiteye ulaştığında burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. Burada 2030'a kadar üretilecek 1 milyon araçla milli gelirimize 50 milyon dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız.

'İLK SİPARİŞİMİ VERİYORUM'

Biz sorumluluğumuzun ifası olarak üzerimize düşenleri yapıyor, gerisini milletimize bırakıyoruz. Milletimiz kimi takdir edeceğini gayet iyi bilir. Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksınlar. Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler, devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar. Şimdi ne diyorlar? Bunu kim alacak? Satamazsınız. Şimdi bunu söylüyorlar. İnşallah bunun cevabını da başta şahsım olmak üzere milletim verecek. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişimi buradan firmamıza tekrar iletiyorum. Üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Her biri ayrı güzel. Tabi alacağımız otomobilin rengine Emine Hanım'la istişare edeceğiz. Kararı ondan sonra vereceğiz. Buradan tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u alabilmeleri için ellerini taşın altına koymalarını istiyorum.

'BATARYA FABRİKASININ TEMELİNİ YAKINDA ATIYORUZ'

Elektrikli otomobiller tüm dünya gibi bizim de yeni tanıştığımız teknolojilerden biri. Aracı kullanırken gürültü yok, ses yok. Gayet sakin, sükunetle yola devam ediyoruz. Hızsa o da var. Bu kadar huzur içinde araç kullanmak inanıyorum ki tüm alıcıları rahatlatacaktır. Kısa zaman içerisinde de batarya ve şarj istasyonları konusuna açıklık getireceğiz. Togg lityum ion bataryaların ülkemizde üretilmesi konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştı. Batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Şarj altyapısının yaygınlaşmasının amacıyla 81 ilin tamamında 1500'ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kurulacak projeyi hayata geçiriyoruz.

'ŞUBAT AYINDA TOGG'UN FİYATI AÇIKLANACAK'

Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Vatandaşlarımızın Togg'a nasıl sahip olabileceğidir. Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek karar verdi. Vatandaşlarımız Togg siparişini şubatta başlayacak ön siparişle birlikte verecek. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. 2023 Mart sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı doğru ve mümkün değildir. Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacak.

Togg Gemlik Tesisi'nin tekrar ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin gerçeğe dönüşmesinde emeği olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg... Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızısı rengindeki ilk yerli otomobili banttan bizzat indirdi. İşte o andan görüntüler:

ERDOĞAN'DAN TOGG PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Togg ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg" ifadelerini kullandı.

Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg... ???????? pic.twitter.com/VvErQHyS7B — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Herşeyden önce biz yola çıktığımızda otomobilden fazlası için yola çıktık. Hedefimiz kendi değerlerimizle özümüzle bir ürün yapmaktı. Hedeflerimizin 3 farklı boyutu var. Akıllı cihazda beyaz sayfanın üzerinde kara kalem bir çizimle başladık. 3 boyutlu bir modelleme yaparak 2019 yılında sizlere sunduk. Yolculuğumuz aynı anda artarak katlanarak gittik. 2021'de geliştirdiğimiz ürünleri denemeye başladık. Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa bunları yaptık. Kış testlerini yaptık, çarpışma testlerimizi yaptık. Temmuz'da deneme üretimine başladık. Bir otomobilden ziyade bir tüketici elektriği mantığıyla tasarlıyoruz. Zamana karşı yarıştığımız için dünyanın en iyileriyle çalışarak araçlarımızı geliştirmeye başladık.

'DÜNYADA İLK KEZ BİR ARAÇ VERİLERİ OKUYABİLİYOR'

Dünyada ilk kez bir araç verileri okuyabiliyor. Gelişimin yapı taşlarına baktığımızda burası dümdüz bir alandı. Ve çalışmalara başladık. Teknolojinin izlerini şekillendirmeye devam edeceğiz. Togg tek bir şirketle sınırlı kalmayacak. Geçen sene Mayıs ayında Togg Europe'u kurduk.

'İLK DEFA ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ SEDANI GÖSTERİYORUZ'

Bizim yeni nesil araç üreticilerinin yaptığı gibi isteğimiz kullanıcıya direk temas etmek. Biz kısacası fiziksel teması dijital dünyanın imkanları ile birleştirerek kullanıcıya yakın olmak istiyoruz. Servis noktalarını yaparken de bu düşünce ile yola çıktık. Mobil servis çözümleri için herkese hizmet verebileceğiz. Artık hatchback yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak cros cupeler yapacağız. İlk defa üzerinde çalıştığımız sedanı gösteriyoruz. Yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık hatchback yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak cros cupeler yapacağız. 2025'in ilk yarısında sedanımız geliyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2 yıl önce beraber temelini attığımız fabrikamızın açılışını gerçekleştirip seri üretim bandından ilk araçlarımızı indireceğiz. Çevre dostu akıllı aracımız yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacağız. Bu tesisimiz şimdiden Avrupa'daki köklü otomobil firmalarına ilham oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. 20 yıldır sanayimizi, insan kaynağımızı geliştirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

'MİLLETİMİZİN ÖZGÜVEN PROJELERİNDEN BİR TANESİ OLDU'

Sayın Cumhurbaşkanım siz bu milletin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek için babayiğitler arıyorum demiştiniz. O babayiğitler bu yatırımı gerçekleştirdiler. Bu iş öyle bir iş ki, onca başarımıza rağmen bir bakıma milletimizin özgüven projelerinden bir tanesi oldu. Bu projenin arkasında güçlü bir irade olmasaydı bu hayal asla gerçeğe dönüşmezdi."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel bir gündür. Bizler bağımsızlığı tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere ulaşan bir milletiz. Türk iş dünyası olarak bizler üreterek, ürettiklerimizi dünyaya satarak vatanımızı büyütmeye devam ettik, ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

'MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTABİLMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Bugün Türkiye'nin yüz yıllık hayaline dev bir adım atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yola çıktık. Kıymetli ortaklarımızla beraber namıdiğer babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa başladık. Bugün milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. İlk günden bu yana desteklerini esirgemeyen devletimizle gurur duyuyorum. Biz hiçbir zaman pes etmedik. Yatırım yapmaya, durmadan çalışmaya devam ettik. Bakın bugün buradayız. Mart ayında da yollarda Togg araçlarımızı kullanıyor olacağız. Dün üretemezsin diyenler bugün satamazsınız diyorlar."

