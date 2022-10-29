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Tüm gözler Togg'a çevrildi! Bir heyecan yaratan haber daha: Yeni modeller tanıtıldı

29.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Togg seri üretime başlıyor. Açılış için tüm gözler fabrikanın olduğu Gemlik ilçesine çevrildi. Seri üretimle beraber Togg'un yeni modeli de tanıtıldı. İşte merak edilen yeni modeller...

Tüm gözler Togg'a çevrildi! Bir heyecan yaratan haber daha: Yeni modeller tanıtıldı

Togg için nefesler tutuldu. Yerli otomobil için yeni bir duyuru daha yapıldı. Togg, "Sizi C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." dedi.

Togg'un heyecan yaratan paylaşımında, "İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadelerini kullanıldı.

TOGG CEO’SU KARAKAŞ: HATCHBACK YAPMAKTAN VAZGEÇTİK

Seri üretim açılışında açıklamalarda bulunan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Artık hatchback yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak cros cupeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Karakaş'ın açıklamaları şu şekilde;

“İlk defa üzerinde çalıştığımız, sedanı gösteriyoruz. Yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık hatchback yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak cros cupeler yapacağız” diyen Karakaş, şunları kaydetti:
“Yarından sonra bu yolculuk nereye gidecek? Mobiliti eko sisteminin bir sınırı yok. Bu sınırı biz çiziyoruz. Biz nereye götürürsek oraya gidecek. Biz teknolojik olarak altyapımızı o güçle kuruyoruz. Bizim hedefimiz yarından sonra bir merkezi bilgisayarla tüm akıllı cihaz üzerindeki ve bağlı olduğu cihazlarla bağlantısını sağlayacak merkez oluşturmak var. Herkes elektrikli araçlara geçiyor. Herkesin elinde olmayan bir şey var. Bugünün chip krizi, yarından sonra hücre krizine dönecek. Biz bir ortaklık oluşturduk. Sadece otomobil için değil yenilenebilir enerji için, 120 ülkeden sorumlu olacak ve geleceği çok açık çözümlerle ileri gideceğiz. Blok zinciri ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretiyoruz. Ödeme sistemleri ile ilgili dijitalleştirilmiş varlıkların transfer edildiği günümüzde, eko sistemler birbirleri ile konuşamıyorlar. Blok zinciri ile kesintisiz ve akıllı yaşam çözümleri üretiyoruz. İlk denemeleri yaptık. Yeni ligin geleceğini hep beraber iş ortaklarımızla geliştiriyoruz.”


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