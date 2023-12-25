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  4. SON DAKİKA: Yılın son haftasında altında 2023 karnesi ortaya çıktı! Yüzde 80 yükseliş ile 1 gram altından 890 liralık kâr: İslam Memiş ‘kademeli rekor’u işaret ederek ‘3.000 TL hedef’ dedi

SON DAKİKA: Yılın son haftasında altında 2023 karnesi ortaya çıktı! Yüzde 80 yükseliş ile 1 gram altından 890 liralık kâr: İslam Memiş ‘kademeli rekor’u işaret ederek ‘3.000 TL hedef’ dedi

25.12.2023 09:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika: 2023 yılı sona ererken altın yatırımcıları için oldukça kârlı bir sene geride kaldı. Gram altın fiyatı sene başında gözünü 1.115 TL seviyelerinden açarken, Gelinen noktada yatırımcısına yüzde 80 kazandırdı. Peki 2024 yılında piyasaları ne bekliyor? Gram altın 2024 yılında ne kadar olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatı için rekor yolculuğunda kademe kademe rakam verdi. 3000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş öngördüğünü açıkladı.

SON DAKİKA: Yılın son haftasında altında 2023 karnesi ortaya çıktı! Yüzde 80 yükseliş ile 1 gram altından 890 liralık kâr: İslam Memiş ‘kademeli rekor’u işaret ederek ‘3.000 TL hedef’ dedi

Son dakika haberi… Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin olduğu haftayı karışık seyirle tamamlarken, bu hafta yoğun tatil takvimi nedeniyle piyasalarda oynaklığın azalması bekleniyor.

Analistler, Noel tatili nedeniyle yatırımcıların pozisyonlarını azaltmak isteyebileceğini anımsatarak, Fed'in 2024 yılı için öngörülen faiz indirimlerinin, süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini dile getirdi.

Fed’in faiz indirimi için ne zaman, ne miktarda, neden? en kritik sorular olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor. Ancak hafta içinde açıklanan veriler Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken, Fed yetkililerinin şahin sözle yönlendirmeleri risk iştahını törpüledi.

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ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Bu sabah ise global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri kapalı. Asya piyasaları ayrışıyor. Kıymetli madenleri baskılayan Dolar Endeksi 103 seviyesinin altına, ABD 10 yıllık faizi ise yüzde 4 seviyesinin altına inmiş durumda. Her iki gösterge de aşağı yöne işaret ederken altın fiyatları için olumlu bir ortam oluşturuyor. Ons altın bu sabah 2053 dolardan değerleniyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 1.950 liradan, çeyrek altın 3.346 liradan ve Cumhuriyet altını 13.638 liradan satışa sunuluyor.

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde, piyasaları hareketlendirecek bir veri olmaması, globalde de benzer durumun yaşanması nedeniyle dolar/TL kurunda yatay seviyelerin korunması bekleniyor. Dolar/TL yılın son haftasının ilk gününde 29,03 TL’de kırmızı bölgede yer alıyor. Aynı dakikalarda euro da 32,13 TL’den işlem görüyor.

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İSLAM MEMİŞ 2024 ALTIN VE DOLAR BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Piyasalar 2023’ün son haftasına böyle girerken Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarında yeni rekor seviyelerin görülüp görülmeyeceğini, hangi seviyelerin takip edilmesi gerektiğini ve fiyatlama beklentilerini anlattı. İşte İslam Memiş’in açıklamalarından dikkat çeken noktalar:

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“GRAM ALTIN 2024 YILINDA 3.000 TL OLABİLİR”

“2023 yılı içerisinde altın yatırımcısının, gram altın yatırımcısının yine en çok kazanan yatırımcı olduğunu gördük. 1.115 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın bugün 2.005 lira seviyesine kadar yükseldi. 890 liralık bir yükseliş var karşımızda. Yüzde 80 civarında bir değer artışı var. Risk olmadan sabit bir getiriden bahsediyoruz. Yine 2023 yılının şampiyonu olan gram altın 2024 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı statüsünün olmasını şahsen bekliyorum. Gram altın tarafında yılın ilk çeyreğinde 2.250, yılın ikinci çeyreğinde 2.500 TL, yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde ise 3.000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş öngörüyorum.

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ONS ALTIN İÇİN 2.250 DOLARLIK FİYATLAMA

Faiz politikaları burada önemli bir etken olacaktır. Özellikle yılın ikinci yarısında merkez bankalarının faiz indirme politikaları ons altın tarafında bir yükselişe neden olacağını tahmin ediyorum. Ons altın tarafında beklentim 2.350 dolar seviyesi kademeli olarak 2.150, 2.170, 2.250 ve yukarı yönlü hareketlerini yıl içinde sürdürecek bir fiyatlama bekliyorum.

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“YIL ORTASINDA DOLAR 45 LİRAYA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK”

Tabii ki dolar kurunda da yine 30 lira seviyesinden yıla başlayan ve 2024 yıl içinde özellikle yıl ortalarında 45 lira seviyesine kadar yükselişini sürdürecek bir dolar kuru beklediğim için ons ve çarpanına baktığımız zaman gram altında 3.000 lira seviyesinin hedef seviyesi olduğunu söyleyebilirim.

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“HER AY REKOR KONUŞACAĞIZ”

Yine 2024 yılında altın yatırımcısının fiyata değil miktara odaklanması lazım. Her ay bir yükseliş göreceğiz ve her ay yeni rekor cümlelerini çok duyacağız. Ancal Miktarı arttırmak bence daha kıymetli. 2024 yılında gram altının ciddi yükselişini göreceğiz.”


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