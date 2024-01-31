SON DAKİKA: ZAM kervanına BENZİN de katıldı! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor (31 Ocak 2024 Çarşamba güncel benzin motorin fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol, döviz kurları ve ÖTV ile akaryakıt fiyatları 2024’ün ilk günlerinde zam hareketini başlatmıştı. Peş peşe artışlar ile benzin 39, motorin 43 TL’yi aşmıştı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki güncel benzin-mazot fiyatı…

AKARYAKITA YENİ ZAM

Son olarak dün motorin litre fiyatları 1,38 TL artmıştı. Bu haberin ardından bugünden geçerli olacak şekilde benzinde 2 TL’ye yakın mazotta ise 1,40 TL artış yapılacağı belirtildi. Beklenen zam bugün olmadı ancak akaryakıt fiyatları yarın zamlı tarifede yanacak.

BENZİN 40 LİRAYI AŞACAK

Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 0,95 TL fiyat artışı bekleniyor. Bugün motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine gelen son zam sonrası dizel yakıt fiyatları İstanbul’da 41,60 TL’ye yükselirken, Van, Ağrı, Hakkari gibi şehirlerde 43 liranın da üzerine çıkmıştı. Benzine gelecek zam ile de fiyatlar İstanbul’da ortalama 39,31 TL, Ankara’da 39,98 TL ve İzmir’de 40,17 TL’ye yükselecek.

31 OCAK ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 42,35 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR

Benzin: 39,22 TL

Motorin: 42,54 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL









