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  4. SON DAKİKA: ZAM kervanına BENZİN de katıldı! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor (31 Ocak 2024 Çarşamba güncel benzin motorin fiyatı)

SON DAKİKA: ZAM kervanına BENZİN de katıldı! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor (31 Ocak 2024 Çarşamba güncel benzin motorin fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
31.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
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Hem benzin hem motorin zamlarının ardından araç sahiplerinin en çok merak ettiği soruların başında ‘bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?’ geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre dün değişen mazot fiyatının ardından benzin litre fiyatları da değişiyor. Peki 31 Ocak 2024 benzin motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…

SON DAKİKA: ZAM kervanına BENZİN de katıldı! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor (31 Ocak 2024 Çarşamba güncel benzin motorin fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol, döviz kurları ve ÖTV ile akaryakıt fiyatları 2024’ün ilk günlerinde zam hareketini başlatmıştı. Peş peşe artışlar ile benzin 39, motorin 43 TL’yi aşmıştı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki güncel benzin-mazot fiyatı…

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AKARYAKITA YENİ ZAM

Son olarak dün motorin litre fiyatları 1,38 TL artmıştı. Bu haberin ardından bugünden geçerli olacak şekilde benzinde 2 TL’ye yakın mazotta ise 1,40 TL artış yapılacağı belirtildi. Beklenen zam bugün olmadı ancak akaryakıt fiyatları yarın zamlı tarifede yanacak.

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BENZİN 40 LİRAYI AŞACAK

Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 0,95 TL fiyat artışı bekleniyor. Bugün motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine gelen son zam sonrası dizel yakıt fiyatları İstanbul’da 41,60 TL’ye yükselirken, Van, Ağrı, Hakkari gibi şehirlerde 43 liranın da üzerine çıkmıştı. Benzine gelecek zam ile de fiyatlar İstanbul’da ortalama 39,31 TL, Ankara’da 39,98 TL ve İzmir’de 40,17 TL’ye yükselecek.

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31 OCAK ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL
Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL
Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA
Benzin: 39,03 TL
Motorin: 42,35 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR
Benzin: 39,22 TL
Motorin: 42,54 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

MOTORİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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