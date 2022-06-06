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Son dakika: Zamlı maaş tablosu belli oldu! Memur ve emekliler o günü bekliyor...

06.06.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur ve emekli zamlarının netleşmesine kısa süre kala milyonların gözü açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz” ifadeleri heyecan yarattı. Öte yandan 6 aylık enflasyon farkının yüzde 40’ı geçmesi beklenirken memur ve emeklilerin zamlı maaşları da neredeyse kesinleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için de Temmuz ayı kritik olarak öne çıktı. İşte memur ve emekli zammına ilişkin son dakika gelişmelerinin detayları...

Son dakika: Zamlı maaş tablosu belli oldu! Memur ve emekliler o günü bekliyor...

Memur ve emekli maaş zammının belirlenmesi için sadece 1 veri kaldı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam belirlenecekken, beklenti enflasyonun aylık yüzde 2,97 olması yönünde oluştu. Böylece 6 aylık enflasyon farkının yüzde 40’ın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin taban aylıklarının artırılması da gündeme gelirken, memurlar için de bir ek zam ihtimali doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak. Bu oran ise Temmuz zammı dönemi için yüzde 7 olarak belirlendi.

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ZAMLI MAAŞLAR

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Böylece yüzde 40’ın üzerine yükselecek 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında, en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 TL'den 9 bin 33 TL'ye, ek zamlı olursa 9 bin 193 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 TL'den 6 bin 26 TL'ye, ek zamlı olursa 6 bin 133 TL'ye, esnafta 2 bin 948 TL'den 4 bin 156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3 bin 292 TL'den 4 bin 641 TL'ye çıkacak.

TEMMUZ’DA BAYRAM İKRAMİYESİ DE HESAPLARDA

Öte yandan temmuz ayında tüm emekliler için ek bir gelir daha sağlanacak. Her sene hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda bayram ikramiyesi alan emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak. Bu sene Kurban Bayramı’nın da 9 Temmuz’a denk gelmesi ile zamlı maaşlara bir de bayram ikramiyesi eklenecek.

2018 yılında başlayan uygulama ile her bayram için 1000 TL olarak ödenen ikramiyeler 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmişti. Bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak; asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.

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TEMMUZ ZAMMI İÇİN EKONOMİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamasında, "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, “Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" demişti.

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